Vrijwilligers Rode Kruis adviseren ouderen: 'Sta niet in groepjes bij dezelfde ventilator'

Het Rode Kruis komt vaak in verre landen waar het noodhulp biedt in rampgebieden. Dit keer komt de organisatie in actie in eigen land. Een team van 120 Ready 2 help-vrijwilligers adviseren de ouderen over het coronavirus en de hitte. Op deze manier probeert het Rode Kruis mensen op te sporen, die in isolement zijn geraakt of wat extra hulp nodig hebben.

'Het is niet slim om in groepjes bij zelfde ventilator te gaan staan' - Iris van Deinse, Rode Kruis

'We hebben in Alphen aan den Rijn dezelfde actie gedaan en daar bleken toch vijftig ouderen te zijn die extra hulp wilden hebben. Dit geeft aan dat er altijd 70-plussers zijn die over het hoofd worden gezien en die de extra hulp graag aanpakken als we bij ze langs gaan', zegt Iris van Deinse van het Rode Kruis. 'Het is vandaag ook nog eens extra heet en daarom geven we de ouderen ook advies hoe je omgaat met de hitte en het coronavirus. Het is niet slim om in groepjes bij zelfde ventilator te gaan staan.'

Een goed gevoel

Linda en Martine treffen in Roelofarendsveen voornamelijk ouderen, waar het goed mee gaat. Veel hebben vrienden en familie in de buurt wonen en er is ook een buurtapp die ervoor kan zorgen dat je boodschappen thuisbezorgd krijgt.

Rode Kruis-vrijwilligers bezoeken ouderen in Roelofarendsveen | Foto: Omroep West

'Het is hier ook een dorp waar de mensen elkaar kennen en elkaar in de gaten houden', zegt Martine. Het tweetal is wel een meneer tegengekomen die alleen woont en daar wel moeite mee heeft. 'Hopelijk pakt hij de extra hulp wel aan.' Linda krijgt een goed gevoel om van deur naar deur te gaan. 'Veel mensen zijn verrast dat we langskomen, maar we krijgen allemaal positieve reacties van de ouderen. Een beetje extra aandacht is wel goed in deze rare tijden.'