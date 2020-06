Sportscholen en sauna's gaan open: toestellen uit elkaar en geen opgietingen

Tot grote vreugde van sportscholen en sauna's mogen ze eerder open dan verwacht. Aanvankelijk was er sprake van 1 september, maar afgelopen woensdag werd duidelijk dat ze vanaf 1 juli weer bezoekers mogen ontvangen. Daarbij moeten ze zich wel houden aan de protocollen, met als belangrijkste voorschrift de anderhalve meter afstand.

Om dat te realiseren gaat Family Sports de komende vier dagen dicht. Alle toestellen gaan eruit, de vloer wordt schoongemaakt en bestickerd. Maar volgens Janse is er de afgelopen periode ook al het nodige gebeurd: 'De zithoek is helemaal afgebroken en van het (houten) materiaal hebben we een nieuwe looproute gemaakt, zodat je gescheiden bent van de sporters. De toestellen staan op anderhalve meter afstand. Als dan verder alles schoon is dan kunnen we looproutes op de grond maken.'

Klassieke sauna en stoombaden

Bij Cesar Fitness & Spa Resort in Den Haag hebben ze het er ook druk mee. Want behalve een fitness, beschikken ze ook over een zwembad en zeven sauna's. Bij het veilig heropenen van het laatste spelen volgens het RIVM vooral de afwijkende luchtvochtigheid en temperatuur een rol.

Zo blijkt uit onderzoek dat de hoge temperatuur de verspreiding van het coronavirus naar verwachting niet bevordert ten opzichte van normale ruimtes. Mogelijk blijven kleine druppels door de lage luchtvochtigheid in een klassieke sauna wel langer in de lucht hangen. Maar het is nog niet duidelijk of deze zogenoemde aerosolen een rol spelen in de verspreiding van het virus. Voor stoombaden geldt dat de aerosolen door de hoge relatieve luchtvochtigheid minder grote afstand kunnen bereiken.

Opgietingen

Om verspreiding hier te voorkomen speelt de anderhalve meter afstand dus ook een belangrijke rol. Eigenaar Hans van Os: 'We gaan geen stickers in de sauna doen, want als het te warm wordt smelten de stickers. Maar aan de buitenkant van de sauna staat hoeveel personen er in mogen en er hangt tegelijkertijd een bordje 'houd anderhalve meter afstand'. Ons personeel zegt het. Dus als mensen dat niet meer gaan zien, dan let je niet op.'

Voor de liefhebbers van opgietingen wel slecht nieuws, want dat zit er voorlopig nog niet in. Volgens Van Os zijn de wetenschappers er namelijk nog niet over uit of je met het toevoegen van extra vocht en het rondwaaien daarvan het virus extra verspreidt: 'Ze weten het uit onderzoek niet zeker. Wij nemen daarom het zekere voor het onzekere, door te zeggen: wij doen het niet. Dan ben je altijd safe.'