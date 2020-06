Fietsblokkades probleem voor KNRM: 'Bij nood hebben we tien minuten nodig om fietsen weg te halen'

Op vrijdag om 12.30 uur kunnen alle fietsen nog net gestald worden. 'Maar om 15.00 uur is het echt heel druk en dan staan overal fietsen', aldus Verweij. 'Gister was dat ook het geval. We kregen een melding van een vermist jongetje. We zijn eerst zeker vijf tot tien minuten bezig geweest met het weghalen van de fietsen. Onze boot en bootwagen is vier meter breed, dat is exact de breedte van het pad hier omhoog. Elke fiets die hier dus staat is er één te veel.'

Het is niet voor het eerst dat het probleem zich voordoet. 'Het speelt al jaren, ook in Noordwijk, Katwijk en Bloemendaal, stranden waar vanaf de strandopgang een boot het strand op moet komen. We hebben nauw contact met de gemeente over dit probleem. Vorig jaar hebben we daarom een grotere fietsenstalling gekregen. Maar misschien is deze alsnog niet groot genoeg.'

Fietscoaches

Ondanks diverse borden, waarin verzocht wordt de fietsen binnen de hekken te plaatsen, gebeurt dit te weinig. Het liefst zou de reddingsmaatschappij zelf de fietsers aanwijzingen geven waar ze hun fietsen moeten parkeren. 'Maar wij zijn niet altijd ter plaatse. We komen alleen als we een melding krijgen en staan dan bij drukte voor een onaangename verrassing.'

'Wanneer er één fiets verkeerd wordt neergezet, staan er een uur later honderd' - KNRM

Daarom wordt er nu gewerkt aan een ander plan: het inzetten van speciale fietscoaches die alles in goede banen kunnen leiden. 'Maar dat is nog in ontwikkeling. Tot die tijd hopen we dat mensen hun juiste verstand gebruiken. Zet die fietsen echt binnen de hekken. We merken ook dat wanneer er één fiets verkeerd wordt neergezet, er een uur later honderd staan.'

LEES OOK: Strandtenthouders balen van bastaardsatijnrups: 'Eerst corona en nu dit'