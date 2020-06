Stickerbedrijven werken klokje rond, maar corona-orders zijn geen goudmijn

'We hebben weken gehad dat we zeven dagen achtereen bezig waren om opdrachten weg te werken', vertelt Dennis Parlevliet van Dsign Squad in Den Haag. 'Onze printers stonden soms wel twintig uur achter elkaar te draaien en we moesten zelfs een extra machine aanschaffen om de vraag aan te kunnen.'

Sinds de coronalockdown wijzen overheden en bedrijven het publiek met bijvoorbeeld stickers op de anderhalve meter afstand en richtlijnen die gelden binnen en buiten kantoren en winkels. In onderstaande video legt Parlevliet uit wat zijn bedrijf allemaal al heeft gemaakt.

Geen goudmijn

Een goudmijn is de grote omzet die de afgelopen weken is gehaald waarschijnlijk niet. Voor bedrijven als Dsign Squad valt bijvoorbeeld zeventig procent van de normale inkomsten weg door beurzen en festivals die niet doorgaan. 'De signsector heeft vanaf de lockdown last gekregen van omzetterugval', duidt Ron van Rijssel van branchevereniging SI'BON de situatie.

'Als we kijken naar alle bedrijven die zich met coronaveiligheidsproducten moesten manifesteren, is het duidelijk dat de omvang van deze business landelijk gezien enorm was. Helaas zal het naar verwachting niet de gehele terugval in het reguliere werk hebben kunnen compenseren.' De hoop is dat met het verder versoepelen van de coronamaatregelen de normale handel weer opstart. Tot die tijd heeft Parlevliet nog genoeg werk aan stickers voor in overheidsgebouwen.

