Vijf maanden cel voor inbraak bij hoogbejaarde vrouw

Een man van 24 uit Gouda moet vijf maanden de cel in voor diefstal en inbraak vorig jaar augustus in Leiden.

Mounir C. heeft aan de Kastanjekade een huissleutel gestolen uit een sleutelkastje - bestemd voor zorgmedewerkers - om vervolgens in te breken bij de oudere vrouw des huizes. Een maand later heeft hij in dezelfde straat een fiets met kinderzitje en een paar flessen wijn gestolen uit een schuur.

Samen met een ander zou hij ingebroken hebben bij de hoogbejaarde vrouw. Het slachtoffer lag te slapen in de woonkamer en schrok rond 4.30 uur wakker van kabaal buiten. Toen zij niemand zag, ging zij haar bed weer in. Even later kwam er iemand met een zaklantaarn de huiskamer binnen. Hij zou hebben gezegd dat hij van de politie was en dat haar voordeur open stond.

DNA op sleutelkastje

Op dat moment zou een tweede persoon de trap van boven zijn afgekomen. Toen de vrouw het licht aandeed, zag zij dat de man volledig in het donker was gekleed en dat hij zijn gezicht half bedekt had.

De mannen gingen ervandoor, waarop de vrouw de politie belde. Op het opengebroken sleutelkluisje werd DNA gevonden van de 24-jarige Gouwenaar.

Vrijgesproken

Het Openbaar Ministerie had vijftien maanden cel geëist waarvan vijf maanden voorwaardelijk. De officier van justitie zei eerder te vrezen voor herhaling, omdat de man een uitkering heeft en schulden.

Behalve voor deze poging tot inbraak, stond de man ook voor de rechter voor een geslaagde inbraak een maand later aan de Jacob van Lennepkade in Gouda. En de diefstal van een scooter aan de S.B. Schrijvershof. Die misdaden zijn niet bewezen, dus daar werd C. voor vrijgesproken.