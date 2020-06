'Ik denk dat jullie in je handjes mogen knijpen met zo'n leuke burgemeester'

'Ik kan enorm genieten van kleuren. Ik kan enorm geïnspireerd raken en getroost worden door muziek. Door zang en door teksten. En door blauw, want dat vind ik gewoon mooi.' In de documentaire van programmamaakster Carine van Santen en filmmaker Peter-Paul van der Houven stelt Jan van Zanen, nu nog burgemeester van Utrecht, zich open en kwetsbaar op en wordt er onder meer in zijn huis in Utrecht - op zijn blauwe bank - gefilmd.

'Ik was bezig met een serie over alle burgemeesters van de hoofdsteden van Nederland. Ik wilde van hen een portret maken aan de hand van het belang van kunst en cultuur in hun dagelijks leven', legt maakster Van Santen uit. 'Omdat ik zelf uit Utrecht kom was het logisch om met Van Zanen te beginnen. Dat is nu een soort pilot geworden. Omdat opeens het nieuws kwam dat hij burgemeester van Den Haag zou worden, is het allemaal wat sneller gegaan dan gedacht.'

Grap over porno

'Het burgemeesterschap is een hele emotievolle baan en wij wilden laten zien hoe de kunst daar een rol bij speelt', gaat van Santen verder. 'Je kan bijvoorbeeld superblij zijn als je iemand mag feliciteren omdat diegene honderd jaar is geworden, maar aan de andere kant ben je ook superverdrietig wanneer er een tramaanslag plaatsvindt, zoals in Utrecht gebeurde.'

In de documentaire wordt duidelijk dat Van Zanen een bijzondere band heeft met verschillende kunst- en cultuuruitingen. Zijn boekenkast staat overvol, in zijn woonkamer hangt een schilderij van Cobrakunstenaar Corneille en wanneer hij schaterlachend een stuk tekst van striptekenaar Peter van Straaten voorleest, verontschuldigt hij zich meteen. De tekst met bijbehorende tekening bevat een grap over porno.

Joie de vivre

Het is volgens Van Santen tekenend voor de nieuwe burgemeester van Den Haag. 'Hij heeft een bepaalde joie de vivre, een bepaalde levenslust. Natuurlijk ben ik geen kenner na het maken van de documentaire en heeft hij vast niet het achterste van zijn tong aan mij laten zien, maar ik heb het idee dat zijn glas altijd halfvol is.'

En juist dat optimisme maakt Jan van Zanen volgens Van Santen een fijne burgemeester. 'Hij is bovendien erg humoristisch, waardoor hij een goede verbindende rol kan spelen. Hij houdt van mensen. En dat is wat Den Haag, met bijvoorbeeld al die verschillende demonstraties, misschien wel goed kan gebruiken. Ik denk dat jullie in je handjes mogen knijpen met zo'n leuke burgemeester.'