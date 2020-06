Wateroverlast in de regio, straten en tunnels blank

Hevige regen- en onweersbuien hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag op verschillende plekken in Den Haag wateroverlast veroorzaakt. Winkels, woningen en tunnels kwamen onder water te staan, meldt de brandweer Haaglanden.

De brandweer in onder meer Den Haag, Midden-Delfland en Westland is uren bezig geweest om het water weg te pompen. In de Scheveningse Keizerstraat liepen mensen tot over hun enkels in het water.

'De putten konden het water niet meer aan', meldt verslaggever Pim Markering op Twitter over de overlast op Scheveningen.

Ook op andere plekken in Den Haag werd wateroverlast gemeld. Zo deed De Put zijn naam weer eer aan. Het tram- en spoorviaduct bij de Vaillantlaan kwam onder water te staan. Auto’s reden over de stoepen om zo het water zo veel mogelijk te ontwijken, meldt mediapartner Den Haag FM.

In het Westland werd een boom gehalveerd door de bliksem. De boom aan de Groen van Prinstererstraat in Naaldwijk is helemaal aan versplinterd na een blikseminslag. Hele stukken boom zijn meters verderop terechtgekomen. En dat zorgde ook weer voor schade aan geparkeerde auto's en een raam van een huis, meldt mediapartner WOS.