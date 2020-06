Van een kraaibaai tot Spike's lekkende haarverf; artiesten halen herinneringen op aan Parkpop

Van ouwe rocker Barrie Hay tot Tim Akkerman en John Tafira, in het filmpje halen de artiesten herinneringen op aan hun optreden aan Parkpop, ze spelen een nieuw nummer of brengen een ode aan het geliefde popfestival.

Cesar Zuiderwijk: afterparty's zijn legendarisch

Cesar Zuiderwijk vertelde eerder in het Radio West-programma Studio Haagse Bluf dat Parkpop altijd heel relaxed was. 'Geen gedoe, geen gezeik, geen hooligans, het is een vredelievend mooi festival in een mooi stuk Den Haag en een goed programma. Je maakt ook heel wat kilometers', vertelt de drummer. 'Je loopt van de ene kleedkamer naar de ander. En de afterparty's zijn legendarisch, dolle pret..... ten minste ik kan me er weinig van herinneren.'

Cesar Zuiderwijk | Beeld: Omroep West

Spike: Speciaal haar rood geverfd....en toen

Spike stond als 16-jarige voor het eerst met Di-Rect op het iconische festival. 'Dat is natuurlijk als ras-Hagenees een jongensdroom om daar op te mogen treden. En dan wil je er kickuh uitzien. Ik wilde felrood haar. Mijn zus, die kapper was, had het de dag van tevoren rood geverfd. Ik had er geen rekening mee gehouden dat het op Parkpop zelf dertig graden was.'

'Ik stond daar op het podium met mijn rode haren, wit overhemd en stropdas en het zweet gutste van me af. Na vijf minuten was ik drijfnat. Ik dacht ik dat ik aan het bloeden was aan mijn nek, maar dat was de haarverf. Binnen no time was mijn shirt roze, dat was minder cool.'

Spike in zijn jonge jaren | Beeld: Omroep Wes

TV West zendt zondag 28 juni vanaf 17.00 uur de Parkpop special van vorig jaar op tv uit. Een sfeerverslag met interviews en optredens van o.a. Nile Rodgers, Walk off the earth, Di-Rect en Skunk Anansi.

Kane: het ADO-shirt

Ook voor Kane was de eerste keer Parkpop legendarisch. Voor het filmpje heeft Dinand Woesthoff speciaal het ADO Den Haag-shirt aangetrokken waarin hij toen optrad. 'En het past ook nog', zegt hij trots, lopend door het Zuiderpark. 'Als ik mijn ogen dicht doe zie ik de eerste keer zo voor me. Het was een mooie dag en er stonden heel veel mensen voor onze neus. Het was een van de eerste keren dat we een grote crowd speelden. Parkpop, het is heel vreemd en raar dat je dit jaar geen doorgang kan vinden', verzucht hij.

still Kane

De Kraaien: kraaibaai

De Kraaien houden bij gebrek aan Parkpop maar hun eigen BBQ ofwel kraaibraai, waarbij niet alleen het vlees in de fik gaat maar ook de kraaise levenswijsheden vrolijk langsvliegen. Voor de gemaskerde mannen zou het de derde keer zijn dat ze op Parkpop zouden staan.

De Kraaien op Parkpop in 2013 | Foto: John van der Tol

Tim Akkerman: ode aan Parkpop

Tim Akkerman blaast dit jaar net als Parkpop 40 kaarsjes uit. 'Wat zit Parkpop toch in mijn huid en in mijn ziel', verzucht hij. 'Vroeger achterop de fiets bij mijn vader naar Parkpop en later zelf op mijn eigen fietsje.' Speciaal voor alle mensen achter de schermen die elk jaar weer keihard knallen brengt Tim, met toestemming van Harrie Jekkers, een ode aan Parkpop.

Meer Parkpop? Kijk hier naar alle Parkpop Specials die TV West de afgelopen jaren heeft uitgezonden!