Extra agenten ingezet tegen overlast Scheveningen, gemeente komt met actieplan

Dit weekend zijn meer politieagenten ingezet om de overlast rondom de boulevard op Scheveningen de kop in te drukken. Het stadsbestuur werkt nog aan een actieplan om de overlast van racende auto's, scheurende motoren en vervelende groepen aan te pakken. Dat zei stadsdeelwethouder Boudewijn Revis (VVD) zaterdag in het radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM.

De afgelopen weken klaagden omwonenden en de politieke partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos over de geluidsoverlast van auto's en motoren die met 130 kilometer per uur door Scheveningen racen. Vooral de Visafslagweg, Scheveningen-Haven, Westduinweg en Statenlaan werden omgedoopt tot racebanen. Verkeerswethouder Robert van Asten (D66) kondigde vorige week lawaaiflitsers aan om een einde te maken aan de straatraces.

Daarnaast worden bezoekers van de badplaats lastiggevallen door vervelende groepen, regelmatig onder invloed van alcohol en/of drugs, zoals lachgas. Onlangs werd ook een man in elkaar geslagen die kritiek had op het asociale en gevaarlijke rijgedrag van een automobilist.

Extra politieagenten rondom de boulevard aanwezig

Na al deze incidenten waren er vrijdagavond al extra politieagenten rondom de boulevard aanwezig, stelde de VVD-wethouder. Daarvoor is extra capaciteit vrijgemaakt bij de politie. 'We gaan kijken wat voor acties we verder kunnen nemen. Die bespreken we dinsdag in het college, dus ik verwacht deze week echt een actieplan voor Scheveningen', vertelt hij aan Den Haag FM.

Die mensen moeten even een tik krijgen en weer terug in hun hok - Boudewijn Revis, wethouder

Als stadsdeelwethouder Scheveningen heeft Revis aan burgemeester Johan Remkes (VVD) en wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA, handhaving) gevraagd om de tafel te gaan zitten om de problemen op te lossen.

Revis pleitte in Spuigasten voor een harde aanpak van de vervelende groepen. 'Op de boulevard zijn er groepen jongvolwassenen – niet eens jongeren, maar jongvolwassenen – mensen van 20 tot 25 jaar die zich gedragen op een manier dat je denkt: waarom? Daar moet gewoon meer handhaving op. Die groepen komen uit de hele stad, verzamelen daar, vallen mensen lastig, na de sluiting van de strandpaviljoens en de kroegen. Er moeten meer handhavers op. Die mensen moeten even een tik krijgen en weer terug in hun hok.'

