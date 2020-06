Inzamelingsactie voor verwoest restaurant in Alphen: 'Ik moest iets doen voor ze'

Een crowdfundingsactie voor restaurant Proto in Alphen aan den Rijn, heeft in een paar uur tijd meer dan 13.000 euro opgeleverd. Het tapasrestaurant werd in de nacht van vrijdag- op zaterdag door een zeer grote brand verwoest.

De brand ontstond bij Proto, dat sinds 1 juni de deuren weer mochten openen na de noodgedwongen coronasluiting. Vanuit het dak is het vuur overgeslagen op het aangrenzende pand van VERO MODA.

Het lijkt of heel Alphen aan den Rijn met de eigenaars van Proto meeleeft. De pagina ging zaterdag rond 11.00 uur live en er werd meteen gul gedoneerd, om 17.30 uur stond de teller al op 13.727 euro. Germaine Soyer is initiatiefneemster van de inzamelingsactie. 'Wij zijn vaste bezoekers en kennen de eigenaren goed. Toen ik hoorde van de brand, dacht ik meteen: ik moet hier iets voor doen.'

Trots op Alphen

Ze vindt het hartverwarmend dat zoveel mensen geld doneren. 'Het restaurant is zo'n begrip hier, iedereen uit Alphen gaat naar Proto. Ik liep vanmiddag even door het centrum en íedereen had het er over. Iedereen is heel begaan', vertelt Germaine. Dat mensen zo gul geven maakt haar trots op de Alphenaren. 'Het gaat niet alleen om het geld, maar om te laten zien dat mensen om de eigenaren geven.'

Germaine vindt het extra erg voor de eigenaren omdat ze net veel hadden geïnvesteerd en verbouwd. 'Drie maanden geen inkomsten door corona, en nu het eindelijk weer tijd is om het een en ander goed te maken, gebeurt dit. Heel erg sneu.' Ze hoopt dat de verzekering iets kan doen. 'Iedereen hoopt dat ze het weer op kunnen bouwen en dat we over een paar maanden het glas weer kunnen heffen', vertelt Germaine hoopvol.

'Jullie verdienen alle steun'

Ook online stromen de steunbetuigingen binnen: 'Zulke sympathieke ondernemers als jullie zijn, verdienen alle steun die er is!!! Eerst corona en nu ben je net open en treft jullie dit. Maar kop op...met donaties, steun en alle hulp wordt Proto vast mooier en bruisender dan ooit tevoren!!!!!'

Alphenaren die de ravage wilden zien, liepen zaterdag speciaal naar de Alphensebrug of het Rijnplein om het met eigen ogen te bekijken, meldt mediapartner Studio Alphen. 'Ik ben een geboren en getogen Alphenaar, dus het gaat mij aan het hart', erkent een voorbijganger, die er even bij is gaan zitten aan de oever van de Oude Rijn. 'Het is het oude gedeelte van Alphen en een beetje mijn verleden. Het is een triest beeld.'

Studio Alphen maakte deze reportage zaterdag: