Meerdere demonstranten op Malieveld aangehouden, noodbevel van kracht

De politie in Den Haag is zondag waakzaam en alert op eventuele demonstranten of relschoppers die ondanks een verbod toch naar de stad komen. Een aantal mensen heeft zich zondag toch gemeld op het Malieveld in Den Haag. Volgens de politie met het doel om mogelijk toch te demonstreren. Rond en op het Malieveld zijn heel veel agenten aanwezig. Volgens de politie gooiden sommige mensen met fietsen naar agenten.

De Haagse politie roept mensen op vooral thuis te blijven. 'Kom niet naar Den Haag', is de oproep. Korpschef Paul van Musscher zei eerder bij de NOS dat er als het nodig is 'handhavend of desnoods repressief' wordt opgetreden. De politie heeft veel agenten bij het Malieveld ingezet. Ook op het Centraal Station en andere plekken in Den Haag zijn politiemensen aanwezig.

Van mensen van wie vermoed wordt dat ze willen demonstreren, wordt om legitimatie gevraagd en hun bestemming. Agenten wijzen hen daarbij nog eens op het demonstratieverbod. Vanaf het Malieveld is het vrijwel onmogelijk om nog richting binnenstad te gaan. Met busjes van de politie, mensen van de ME en politie te paard worden aanwezigen van het Malieveld weg geleid richting het Centraal Station.

De demonstratie tegen de coronamaatregelen was aangekondigd en zou op het Malieveld in Den Haag zijn. Waarnemend burgemeester Johan Remkes verbood het protest vrijdag, hij vreesde voor opnieuw 'ernstige wanordelijkheden' die zoals vorige week na een soortgelijk protest in de stad ontstonden.

De ME moest er aan te pas komen. Die voerde die dag meerdere charges uit en ook het waterkanon werd ingezet tegen betogers. Volgens premier Mark Rutte hadden 'doorgesnoven hooligans' misbruik gemaakt van de demonstratie tegen de coronamaatregelen.

De initiële organisator van het protest van deze zondag, de groep Virus Waanzin, heeft inmiddels ook opgeroepen niet te komen demonstreren. De groep spande eerst een kort geding aan tegen het verbod. Nadat zaterdag de rechtbank had laten weten vast te houden aan het verbod, zei Virus Waanzin-voorman en jurist Jeroen Pols 'geen herhaling' te willen 'van de rellen van vorige week'. Virus Waanzin verzet zich tegen de coronaregels. In totaal werden vorig weekend 425 mensen gearresteerd.

Opnieuw aanhouding

Het overgrote deel werd dezelfde dag of in de nacht heengezonden met een afdoening op basis van de Wet openbare manifestaties (Wom). Van de elf verdachten die zondag werden opgepakt voor openlijke geweldpleging zit er nog een vast. De rest is heengezonden, maar blijft wel verdachte in dit onderzoek. Zaterdag hield de politie nog een man aan die verdacht wordt bij de ongeregeldheden betrokken te zijn geweest.

