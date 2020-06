Automobilist mag niet meer rijden, maar rijdt telkens weer weg

De auto van de man is in beslag genomen | Foto: Politie Zoetermeer

Een automobilist die deze week werd aangehouden en niet meer mocht rijden, is daarna tot twee keer toe weer in zijn auto gestapt. De man werd door de Zoetermeerse politie van de weg geplukt, omdat hij mogelijk drugs had gebruikt en geen geldig rijbewijs had.

Nadat er bij de man bloed was afgenomen, om te testen of hij daadwerkelijk drugs in zijn lichaam had, stapte hij binnen vijf minuten weer in zijn auto. Agenten gingen opnieuw achter de bestuurder aan, die zo'n veertig kilometer per uur te snel zou hebben gereden. De man kreeg drie bekeuringen voor de snelheid, het rijden met een ongeldig rijbewijs dat hij al had moeten inleveren en het negeren van een eerder opgelegd rijverbod.

'Dan zou je zeggen: ik kan maar beter gaan lopen', zegt de politie. 'En dat deed de verdachte dan ook. Of nee, toch niet.' Binnen een kwartier stapte de automobilist opnieuw in zijn wagen. Volgens de politie probeerde hij zonder verlichting ongezien weg te rijden.

Auto nooit meer terug

Agenten wilden de man voor de derde keer van de weg halen. Na een korte achtervolging reed de automobilist een doodlopende straat in. 'Toen besloot de verdachte te gaan rennen voor de collega.'

De bestuurder is daarna niet meer gezien, maar de politie weet wie hij is. Zijn auto in beslag genomen. 'De ervaring leert dat de officier van justitie de auto nooit meer teruggeeft aan de verdachte', zegt de politie. De man zal later nog worden verhoord en moet zich waarschijnlijk ook bij de rechter verantwoorden.

Het lijstje dat de politie tegen de man heeft:

3 x rijden met een geschorst rijbewijs

1 x niet je rijbewijs inleveren bij officier van justitie

1 x rijden onder invloed

2 x rijden tijdens een rijverbod

1 x te hoge snelheid

1 x rijden zonder verlichting

1 x auto in beslag