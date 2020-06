Familie herdenkt Mitch Henriquez vijf jaar later: 'Ik was de weg kwijt, kon niet meer strijden'

'We herdenken Mitch vandaag bij de zee', vertelt zus Lila die op Aruba woont. 'Daar komen we met familie en vrienden bijeen. Het is een plek waar Michel graag kwam op Aruba. Daar maken we ook een groepsfoto. Daarna willen we vijf dagen een herdenking op Facebook doen. We doen dat vijf dagen, omdat het vijf jaar geleden is. Mensen kunnen daar foto's of kaartjes met ons delen. In de middag is er een mis op Aruba. Dan komen we bij de kerk bij elkaar, daarna gaan we naar de begraafplaats.'

'In Nederland wordt Mitch door de familie in besloten kring herdacht', vervolgt Lila. 'Alex (neef red.) was wel van plan iets te doen in Nederland, maar heeft persoonlijke redenen om dat niet meer te doen.'

Bij de aanhouding van Mitch Henriquez waren vijf agenten betrokken. Drie daarvan werden vrijgesproken. Eén agent, die tijdens het proces DH02 wordt genoemd, wordt in hoger beroep alsnog vrijgesproken. Zijn handelen bij de aanhouding wordt niet strafbaar gevonden. De andere agent, met de bijnaam DH01, was degene die een nekklem toepaste en die handeling leidde hoogstwaarschijnlijk tot het overlijden van Henriquez, stelt het gerechtshof in Den Haag. Hij krijgt een half jaar voorwaardelijke gevangenisstraf , maar hij is in cassatie gegaan tegen zijn veroordeling.

Dit weekend is het vijf jaar geleden dat Mitch is overleden. De zaak is nog altijd onder de rechter. 'Met mij gaat het momenteel redelijk. Ik heb goede weken, maar ook slechte, zoals anderhalve week geleden. Toen kwam het besef weer binnen dat deze dag voor de deur stond. Ik word dan lichamelijk ziek. Duizelig, misselijk', vertelt Lila. 'We hebben gekozen om langdurig hulp te nemen. Ik ga twee keer per maand naar een psycholoog en maak ook gebruik van veel andere therapieën. Het is een proces.'

In juli 2015 was er in Den Haag een stille toch voor Mitch | Foto: Omroep West

'Ik was een tijd de weg kwijt. Ik kon niet meer strijden. Er is in deze rechtszaak zoveel verdraaid. Bijna alle agenten zijn vrijgesproken. Waar ik de kracht vandaan haal? Mijn familie en kinderen houden mij op de been. Ook de steun die we krijgen van andere mensen die gerechtigheid willen voor Mitch. Die steun geeft mij kracht en houdt mij op de been.'

Inzamelingsactie

De familie van Mitch leefde de afgelopen jaren van rechtszaak naar rechtszaak en nog steeds is het niet klaar. De familie is financieel 'uitgeput' en is een Go Fund Me-pagina gestart. 'Je kijkt eerst naar je eigen situatie om te kijken wat je zelf kan bijdragen. Zo ben ik bij mijn moeder gaan wonen en verhuur ik mijn huis om extra inkomsten te genereren, maar dat is niet genoeg', vertelt Lila.

'Daarom zijn we die pagina gestart. We vragen de bevolking om hulp, zodat wij de openstaande rekeningen kunnen betalen en kunnen vechten voor gerechtigheid voor Mitch. Maar ook om verdere onderzoeken te kunnen betalen. Voor ons zelf is het niet meer mogelijk, het kost gewoon heel veel geld. We hopen ook in de toekomst meer te kunnen betekenen voor onrechtvaardige zaken.'

De naam van Mitch Henriquez valt de laatste weken geregeld bij Black Lives Matter-demonstraties . 'Ik vind dat geweldig. Daaruit blijkt dat ook andere mensen het onrechtvaardig vinden. Soms sturen we ook een bedankje. George Floyd speelt in Amerika, daar gebeurt dat vaker. Ik denk dat het bij Mitch ook met racisme te maken heeft gehad. Dat bespreken we wel eens met vrienden die er die dag bij waren. Dan vragen wij ons af: Waarom is het zo ver gekomen? De politie heeft vanaf het begin gelogen. Op een gegeven moment ga je denken dat er "iets" is, anders gaan zij geen leugens vertellen. Dan moet er "iets" gebeurd zijn, waarschijnlijk wil de politie dat niet benoemen. De familie denkt er daarom wel zo over.'

Agent DH01 is in cassatie gegaan tegen zijn veroordeling. De familie wacht nog op die uitspraak. Daarnaast hoopt de familie dat het Openbaar Ministerie een zaak begint vanwege de nalatigheid van de agenten. 'Als dat een zaak wordt, dan gaat het weer heel veel geld kosten.'

Na de dood van Henriquez vond ook een demonstratie tegen politiegeweld plaats in de Schilderswijk. Daarna was het een aantal dagen onrustig in de wijk door rellen.