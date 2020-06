Eigenaars verwoest tapasrestaurant Proto bedanken voor alle hulp

De twee broers beschrijven hoe ze deze nachtmerrie beleven. 'Na de coronacrisis en de aanpassingen die we hebben moeten doen, konden we 1 juni eindelijk weer open. In deze stille maanden hebben we Proto een ware make-over gegeven. Het restaurant zag er prachtig uit en alle dagen waren volgeboekt. Vol enthousiasme en werklust zagen wij de zomer tegemoet. Dit is een klap die ons intens diep raakt.'

Het terras van restaurant Proto na de brand | Foto: John van der Tol

De broers bedanken de hulpdiensten, het gemeentebestuur en de eigenaren van de panden die Proto huurt. Tegen de Alphenaren zeggen de mensen van Proto: 'Hartverwarmend zijn jullie lieve berichten, telefoontjes, hulp, steun en medeleven. Dit doet ons onbeschrijfelijk goed en geeft ons de moed om de komende periode te bekijken hoe we hier bovenop kunnen komen.'

Brandstichting wordt uitgesloten

Het tapasrestaurant werd door brand in de as gelegd. De brand brak uit in het dak van het pand. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Burgemeester Liesbeth Spies zei zaterdagavond dat de uitkomst van het onderzoek nog een tijdje op zich kan laten wachten, meldt mediapartner Studio Alphen. Brandstichting wordt uitgesloten.

De Alphenaren dragen de broers Baloumis een warm hart toe. Kort nadat bekend werd hoe groot de ravage was bij Proto kwam een trouwe klant in actie en startte een crowdfundingsactie. Daar werd binnen mum van tijd ruim 30.000 euro gedoneerd. De initiatiefneemster Germaine Soyer hoopt 100.000 euro op te halen. 'Wij zijn vaste bezoekers en kennen de eigenaren goed. Toen ik hoorde van de brand, dacht ik meteen: ik moet hier iets voor doen.'