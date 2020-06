Paleis van Justitie in Den Haag door actievoerders beplakt met bananen

Actievoerders hebben het gebouw van de rechtbanken in Den Haag en Rotterdam beplakt met bananen. Ook zijn er trossen neergelegd voor de ingang. Dat is een reactie op een oproep van actiegroep Virus Waanzin.

'Nederland is verworden tot een bananenrepubliek. Er is geen rechtsgang meer waarbij waarheidsvinding en rechtvaardigheid centraal staat. In plaats daarvan worden er politieke belangen behartigd door de rechtsprekende macht', luidde de oproep van Virus Waanzin.

'Vandaag gaan we de wetsdienaren een spiegel voorhouden. Breng daarom een banaan of een trosje bij de dichtstbijzijnde rechtbank. Maak er foto's en video's van en deel deze via de sociale media.' Op Twitter worden zondag foto's gedeeld van bananen die zijn geplakt op de ramen bij de rechtbanken.

Aanhoudingen

Virus Waanzin was voornemens zondag te gaan demonstreren uit protest tegen de coronamaatregelen, zoals de anderhalve meter afstand. Dat werd verboden en Virus Waanzin-voorman en jurist Jeroen Pols riep mensen zaterdag op thuis te blijven en niet naar het Malieveld in Den Haag te komen. Zondag kwamen er toch mensen naar het Malieveld en de politie heeft een aantal aanhoudingen verricht. Burgemeester Johan Remkes kondigde een noodbevel af.

Virus Waanzin zegt in een reactie zich in de steek gelaten te voelen door de politiek, de media en nu ook de rechterlijke macht. 'We leven niet meer in het land waar we dachten te wonen.'

