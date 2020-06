Festival beleven vanuit huis: 'Al dagen een kermisgevoel'

Bezoekers van 'Festiviral, Samen uit Samen thuis' kunnen vanuit huis gratis meegenieten, onder meer dankzij 30.000 euro subsidiegeld van de gemeente en bijdrages van plaatselijke sponsoren. In totaal zijn er meer dan tachtig optredens, allemaal van lokale acts uit Kaag en Braassem zoals dj-feestteam Rave van Fortuin, zangeres Delise en acteur Wil van der Meer. Het beeld en geluid komt vanaf twee studio-locaties op industrieterrein De Lasso in Roelofarendsveen.

'Omdat alle evenementen omver zijn geblazen door het coronavirus, hebben we dit bedacht. Om toch nog een toffe invulling te geven aan de zomer. Op een andere manier, die wel corona-verantwoord is', vertelt Cas van Brussel, één van de organisatoren achter 'Festiviral'. Zijn bedrijf Doorgedraaid zou afgelopen weekend eigenlijk het decor verzorgen op dancefestival Defqon.1, maar daar ging door de coronamaatregelen een streep doorheen.

Kaas- en wijnproeverijen

Behalve muziek valt er van alles te beleven. Zo staan er kaas- en wijnproeverijen, een cursus bloemschikken en workshops op het gebied van haar en cosmetica op het programma. Tineke Bettonviel uit Oude Wetering vermaakt zich er drie avonden achter elkaar mee. 'Ik heb al dagen een soort kermisgevoel, dat we toch weer met z'n allen wat gaan doen', zegt ze.

Bettonviel heeft zaterdagavond een tiental mensen opgetrommeld in haar woonkamer. Absoluut hoogtepunt van de avond is voor hen het concert van Komen Lopen, in 2011 verkozen tot Nederlands populairste coverband. 'Mijn huis is wel een beetje vol', bekent Bettonviel. 'Maar we worden allemaal ook weer een beetje losser. Hier kan ik echt van genieten, we maken er een feestje van. Ik ben blij dat dit kan, echt waar.'

Optreden zonder publiek

De bandleden van Komen Lopen - drie broers - vinden het 'ontzettend gaaf' dat ze na maanden weer eens mogen optreden. Tegelijkertijd voelt het ook een beetje vreemd. 'Dit is hartstikke nieuw voor ons', zegt bassist/zanger Wijnand van der Meer. 'We hebben al op veel festivals gespeeld, maar online optreden zonder publiek is natuurlijk ontzettend gek. Je mist de interactie.'

Op afstand vallen vertolkingen van hits als 'A little less conversation', 'In the name of love' en 'Zwart wit' goed in de smaak. 'Het enige minpuntje is dat ik niet heel technisch ben', verwijst een lachende Bettonviel naar de soms haperende verbinding. 'Dus af en toe gaat er iets gigantisch mis. Dan weet ik het niet meer en raak ik finaal in de stress, omdat het beeld of geluid weg is. Maar goed, op een gegeven moment komen we er weer in en dan gaan we vrolijk verder.'

Toekomst of eenmalig

Heeft zo'n online-festival nu de toekomst? Of blijft het bij iets eenmaligs? 'Deze oplossing is top', vindt Bettonviel. 'Maar ik denk wel dat we allemaal weer graag echte festivals willen.' Van Brussel: 'Uiteindelijk gaat er niks boven bij elkaar kunnen zijn en elkaar vasthouden. Wat dat betreft is dit voor mij wel een tussenoplossing.'

