Nog meer nieuws door intensievere samenwerking Omroep West en NOS

'We kunnen nu nog meer feiten en verhalen die beroeren aanbieden', zegt Henk Ruijl, hoofdredacteur van Omroep West 'En het mooie is: als gebruiker van de apps en websites zit je zelf aan het stuur. Je beschikt heel efficiënt over nieuws dat jouzelf het meest aanspreekt. De regionale omroep en de landelijke NOS die elkaar nog meer opzoeken; dat leidt tot versterking van de journalistiek, zoals we die versteviging ook al realiseren dankzij de intensieve samenwerking met de lokale omroepen.'

De NOS, Omroep West en de andere twaalf regionale omroepen werken al decennia samen. Wat ooit begon op de radio is nu gegroeid naar deze samenwerking. 'Het publiek staat hierin altijd centraal. In tijden waarin alles onder druk staat is de behoefte aan onafhankelijke berichtgeving groot', zegt voorzitter Guus van Kleef van de dertien regionale omroepen. 'Met deze krachtenbundeling willen we nog meer betekenis geven aan de onafhankelijke publieke journalistiek, landelijk én regionaal.'

Vertrouwen in de kwaliteit

Omdat door Omroep West en NOS de regionale nieuwsverhalen over en weer rechtstreeks – d.w.z. zonder aanpassingen – worden doorgeplaatst, blijft de journalistieke eindverantwoordelijkheid liggen bij de redactie die het verhaal heeft gemaakt. 'Op een efficiënte manier kunnen we zo het bereik en daarmee de betekenis van de publieke journalistiek vergroten. Bovendien is het ook een teken van vertrouwen in de kwaliteit van elkaars content', zegt NOS-directeur Gerard Timmer.

Regionaal nieuws is nu al verantwoordelijk voor dertien procent van het onlinebereik van de NOS. Het bereik van de regionale omroepen is door het publiceren van berichten bij de NOS met vijftien procent gegroeid.