Hagenaar nog voortvluchtig, zoons blijven in cel voor schietpartij Leeuwarden

De 49-jarige H. uit Den Haag wordt nog altijd gezocht door de politie voor zijn betrokkenheid bij een schietpartij in Leeuwarden op 13 maart. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM). Twee zoons van H. uit Zoetermeer zitten vast op verdenking van poging tot moord. De rechter heeft bepaald dat de twee nog zeker drie maanden in de cel blijven.

De broers (24 en 27 jaar) ontkennen dat ze geschoten hebben. De man met wie ze ruzie krijgen op de Auke Stellingwerfstraat in Leeuwarden, is de ex-partner van de vriendin van een van de broers. Volgens het OM Noord-Nederland raakt er niemand gewond: 'Er is een auto meerdere keren beschoten, maar wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.’

De broers uit Zoetermeer worden dezelfde avond opgepakt. Hun voortvluchtige vader vindt dat ze onterecht vastzitten en deed eerder zijn verhaal aan Omroep West: 'Die Antilliaan sloeg mijn zoon met een pistool op zijn kaak. Daarna rende hij weg en schoot twee keer in de lucht. Ik riep: 'Kom wegwezen. Ik heb de trein gepakt naar huis.'

Aanhoudingsbevel

Het OM bevestigt dat het motief van de schietpartij in de relationele sfeer ligt en dat er nog wordt gezocht naar twee verdachten, onder wie H. Er is een aanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd. 'Ze mogen me komen zoeken, ik ben niet bang', zegt H., die op Scheveningen woont. 'Ik weet zeker dat mijn buren me zullen helpen.'

Op 11 september is er opnieuw een inleidende zitting in Leeuwarden. Het OM verwacht dat de zaak aan het einde van dit jaar inhoudelijk wordt behandeld: 'Ongeacht de aanhouding van de nog voortvluchtige medeverdachte'.