Cultuursector rolt loper uit met posters van geannuleerde voorstellingen

Minister Ingrid van Engelshoven loopt over de loper | Foto: ANP

Tweede Kamerleden liepen maandagochtend over een bijzondere loper, gemaakt van posters van alle voorstellingen en concerten die geannuleerd werden vanwege het coronavirus. De loper was neergelegd als protest van de cultuursector.

De theateraffiches lagen voor de deur van het Kamergebouw op het Plein. Ze werden daar neergelegd door de Creatieve Coalitie, een samenwerkingsverband van 42 culturele en creatieve belangenorganisaties. 'We willen aan de Kamerleden en de minister laten zien dat we verenigd zijn', vertelt operazangeres Caroline Cartens, die onderdeel is van de coalitie.

'We willen één geluid uitbrengen. Er moet meer aandacht komen voor kunst en cultuur', zegt Cartens. 'Cultuur is ontzettend belangrijk voor Nederland, ook omdat het heel veel geld in het laatje brengt.'

2,6 miljard verlies

De cultuursector heeft vanwege het coronavirus lang de deuren moeten sluiten, en ook nu mogen zalen slechts weer beperkt publiek ontvangen. Operazangeres Cartens kwam net als veel anderen in de sector zonder werk te zitten tijdens de coronacrisis. 'Ik had liever op het podium willen staan', zegt ze. 'Sommige mensen hebben wel een buffertje, maar over het algemeen gaat het om seizoenswerk en daarom vallen de inkomsten nu weg.'

De Tweede Kamer praat maandag met cultuurminister Ingrid van Engelshoven over het kunstbeleid van de komende vier jaar. Ook wordt gesproken over aanvullende ondersteuning voor de culturele en creatieve sector in verband met de coronacrisis. Het verlies aan publieks- en zakelijke inkomsten zal in 2020 oplopen tot 2,6 miljard, zo liet belangenvereniging Kunsten '92 vorige week weten.

LEES OOK: Actrice Anne-Marie Jung uit Den Haag weer in het theater: 'Maar een artiest heeft publiek nodig'