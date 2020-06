Verdachte Roy B. in zaak-Orlando: 'Ik heb die jongen niks aangedaan'

'Ik heb die jongen niks aangedaan.' Dat zegt verdachte Roy B. maandagochtend tegen de rechter. De Hagenaar staat voor de rechter, omdat hij de 17-jarige Orlando Boldewijn uit Rotterdam niet hielp toen hij in het ijskoude water lag in de Haagse wijk Ypenburg. Tijdens rechtszaak zegt B. op veel punten niet meer te weten wat er is gebeurd, terwijl hij het op andere punten heel precies weet.

Op 18 februari 2018 hebben B. en Orlando een afspraak. De Hagenaar pikt de tiener vlak bij zijn boot op. Vervolgens zijn de twee daar een aantal uur en net voor middernacht zet de verdachte Orlando af bij een basisschool in de buurt. B. zegt dat hij is teruggevaren en dat Orlando de laatste trein naar huis zou pakken.

Maar twee getuigen, die met Orlando spreken, verklaren dat de Rotterdammer heeft gezegd dat B. hem naar huis zou brengen. 'Nu ben ik in een fucking woonwijk', zou Orlando tegen de getuige hebben gezegd. 'Ik kom uit Rotterdam. Ik word hier zomaar afgezet.' B. houdt maandag vol dat Orlando met het ov naar huis zou gaan.

Lichaam Orlando gevonden

Een week later wordt Orlando in het water gevonden, op meer dan vijftig meter van de kant. Precies op de plek waar de boot van B. ligt, voordat hij de boot verplaatst. Het water was 1 graad. De meeste mensen verdrinken binnen drie minuten door een 'coldshock'. Toen Orlando werd gevonden, had hij geen modder in zijn schoenen. Dat duidt erop dat hij niet gelopen heeft voordat hij in het water terechtkwam, terwijl het water aan de kant ondiep is. Roy B. reageert: 'Hij is niet via mij het water ingegaan.'

B. heeft bij de politie verschillende verklaringen afgelegd. Hij verklaarde een keer dat hij Orlando heeft zien zwemmen, in een andere verklaring zei hij dat hij alleen bubbeltjes heeft gezien en tijdens de rechtszaak weet hij het niet meer. 'Ik wil ook duidelijkheid hebben voor iedereen. Maar ik weet niet meer of ik dingen heb gezien of gehoord. Dat vind ik zo moeilijk. Ik weet het niet meer zeker.'

Ingeluisd

'Ik heb die jongen niks aangedaan', zegt B. tegen de rechter. Op de vraag waarom hij 112 niet heeft gebeld, zegt de Hagenaar: 'Ik raakte in paniek. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik dacht: het kan niet waar zijn. Ik bevroor.' Officier van justitie: 'U verplaatste wel uw bootje. Dat is niet bevriezen.'

Verdachte Roy B. heeft het gevoel dat hij erin geluisd wordt. Hij zegt dat hij niet weet hoe Orlando in het water kwam. Een vriend van hem heeft verklaard dat B. zei: 'Het is zijn eigen schuld, dan had hij maar niet moeten gaan zwemmen.' Ook zou de verdachte hebben gezegd: 'Dat lichaam komt de komende twee weken niet bovendrijven vanwege de temperatuur.' B. reageerde tijdens de rechtszaak: 'Ja, dag. Dat heb ik nooit gezegd, maar hoe kan ik dat bewijzen.'

Rechtszaak

Het Openbaar Ministerie (OM) klaagt B. daarom aan voor drie zaken: mishandeling met de dood tot gevolg, niet actief mishandelen maar juist door hulp na te laten en dood door schuld dan wel het nalaten van het verlenen van hulp.

De rechtbank heeft voor het proces tegen B. twee dagen uitgetrokken. Maandag mogen nabestaanden gebruikmaken van hun spreekrecht. Donderdag komt het OM aan het woord. Dan volgt ook de strafeis.

Orlando Boldewijn lag in het water bij een watertemperatuur van 1 graden. Mensen kunnen dan verdrinken door een coldshock. Thermofysioloog Hein Daanen van de VU Amsterdam is deskundige in de warmtehuishouding van de mens. Volgens hem treed een coldshock op binnen drie minuten of een swimming failure binnen 5 à 10 minuten. De colshock komt vaak als iemand ineens in het water terechtkomt. 'Van een boot afvallen', noemt hij als voorbeeld. De deskundige legt uit dat je bij swimming failure de spieren stoppen. Je bent bewust, maar je gaat kopje onder. Als een volwassene onder water raakt, dan heeft hij na 4 tot 10 minuten onomkeerbare hersenschade. Als iemand stap voor stap het water ingaat, is de kans op een coldshock kleiner.

Verslaggever Sander Knura is in de rechtbank. Volg de rechtszaak hieronder.