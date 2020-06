Moeder Orlando: 'Ik zou graag willen dat jij de pijn zou kunnen voelen die ik voel'

'Vandaag is het 862 dagen geleden dat ik mijn kind voor het laatst levend heb gezien. 862 dagen met verdriet, boosheid, slapeloze nachten en iedere dag weer dezelfde vraag wat er nu echt met mijn kind is gebeurd.' Dat zegt de moeder van Orlando Boldewijn, Nancy, maandagmiddag in de rechtbank tegen Roy B. De Hagenaar staat terecht, omdat hij Orlando niet hielp toen hij in februari 2018 in het ijskoude water lag in de Haagse wijk Ypenburg.

'Meerdere keren per week droom ik over Orlando en zie ik hem in het water huilend roepen om mijn hulp, maar ik kan niet bij hem komen en uiteindelijk zie ik hem keer op keer verdrinken en word dan wakker. Het houdt mij iedere dag en nacht nog steeds bezig. De woede dat er iemand was die mijn kind wel kon redden, die hulp kon inschakelen, maar besloot om dit niet te doen. Het wordt iedere dag erger, het gemis wordt iedere dag erger', vertelt de moeder van Orlando. Ze praat met een duidelijke stem, terwijl B. voor zich uit staart.

De 17-jarige Rotterdammer had op 18 februari 2018 een afspraak met Hagenaar Roy B. Die avond kwam de tiener niet meer terug naar huis. Een week later werd hij gevonden op de plek waar de boot van B. lag. In de tussentijd verplaatste de Hagenaar zijn boot.

Onzekerheid en angst

B. verklaarde dat hij Orlando heeft zien zwemmen. 'Je hebt staan kijken hoe zijn handjes verkrampte, hoe hij om hulp smeekte tot de luchtbellen verdwenen waren en vervolgens ben je over zijn lichaam rustig naar het andere eilandje gevaren en gaan slapen. Ik zou graag willen dat jij de pijn zou kunnen voelen die ik voel, de slapeloze nachten zou hebben die ik heb', zegt Nancy.

Ze gaat verder: 'Je hebt meerdere keren die week boven zijn lichaam lopen vissen. Je hebt met een paal staan voelen of het lichaam nog op dezelfde plek lag. Je wou met een camera kijken of het lichaam daar nog lag. Je had natuurlijk gehoopt dat zijn lichaam met de stroming verplaatst zou zijn. Ondertussen zaten wij acht dagen, die wel acht maanden leken, in onzekerheid en in angst. De hoop dat Orlando weer terug zou komen.'

Geen straf goed genoeg

Dagenlang wordt er gezocht naar Orlando. Ook door familie en vrienden. 'Regelmatig staan zijn vrienden bij zijn graf en zie ik het verdriet dat zij nog steeds ervan hebben. Terwijl zij ook een toetsenweek hadden en moesten leren, waren ze alleen maar bezig met alles te doen wat ze konden om Orlando terug te vinden. Terwijl zij ook met verdriet en angst leefde, wist jij waar Orlando lag, maar je hield je mond terwijl je al die dagen maar heen en weer bleef gaan boven zijn lichaam.'

'Geen straf gaat voor mij goed genoeg zijn en geen straf zal Orlando terug brengen. Maar voor wat jij hebt gedaan moet jij verantwoordelijk worden gehouden. Een kind zo laten sterven en achter laten als een stuk vuil en vervolgens verzwijgen dat je weet waar zijn lichaam ligt mag niet ongestraft blijven. Ik hoop dat de nachtmerries ooit zullen verdwijnen en zullen veranderen in mooie dromen. Het beeld van Orlando in de kist, de foto's van toen hij net uit het water werd gehaald, ik hoop dat ze zullen veranderen naar de mooie herinneringen. Dat ik het ooit een plek kan geven. Maar die dag is nog heel ver weg.'

'Jongen niks aangedaan'

B. zei maandagochtend in de rechtbank dat hij Orlando niks heeft aangedaan. Tijdens rechtszaak zegt B. op veel punten niet meer te weten wat er is gebeurd.

Verdachte Roy B. heeft het gevoel dat hij erin geluisd wordt. Hij zegt dat hij niet weet hoe Orlando in het water kwam. Een vriend van hem heeft verklaard dat B. zei: 'Het is zijn eigen schuld, dan had hij maar niet moeten gaan zwemmen.' Ook zou de verdachte hebben gezegd: 'Dat lichaam komt de komende twee weken niet bovendrijven vanwege de temperatuur.' B. reageerde tijdens de rechtszaak: 'Ja, dag. Dat heb ik nooit gezegd, maar hoe kan ik dat bewijzen.