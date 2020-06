'Geef verpleeghuizen ruimte om eigen bezoekregeling te bepalen'

Verpleeghuizen moeten meer ruimte krijgen om zelf hun bezoekregeling te bepalen. Dat blijkt uit onderzoek van het LUMC in Leiden en het UMCG in Groningen.

Eén van de bevindingen is dat het personeel het moeilijk vindt om de bezoekregeling uit te voeren. Daarnaast reist de vraag of de bezoekersregeling overal hetzelfde moet zijn. Het besmettingsrisico verschilt per regio, dus zou de mate van beperking van bezoek ook per regio vastgesteld moeten worden. Ook raden de onderzoekers aan een vast team op een afdeling te zetten. 'Hierdoor kunnen besmette cliënten effectief worden geïsoleerd en neemt het risico op verspreiding in de rest van het verpleeghuis af.'

Gedurende de coronacrisis brengen de onderzoekers van beide ziekenhuizen in kaart waar verpleeghuizen tegenaan lopen. Dit doen zij aan de hand van notulen van crisisteams in verpleeghuizen. Ook is gesproken met de crisisteams over waar zij tegenaan zijn gelopen. De tussentijdse bevindingen zijn nu bekend.

Leren voor later

Er staan ook waarschuwingen in het rapport, bijvoorbeeld over de belasting van het personeel. 'Zij hebben het zwaar gehad. Bijna de helft van het aantal doden is in verpleeghuizen gevallen. Medewerkers hebben meer diensten gedraaid en we zien dat nu pas het ziekteverzuim toeneemt. Ook is er een vrees dat het weer mis kan gaan.'

Het is daarom belangrijk de actuele ontwikkelingen in de verpleeghuizen in de gaten te houden. 'Alleen zo kunnen we vooruit leren.' De tussentijdse rapportage van het onderzoek heeft de bedoeling regionaal en landelijk beleid te ondersteunen. 'We willen niet alleen weten wat er speelt, maar ook hoe maatregelen het beste kunnen worden uitgevoerd.'

