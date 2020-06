Vrijwilligers buurttuin Zoetermeer verrast door komst koning Willem-Alexander

'Ze hebben mij het pas aan het begin van de middag verteld. Ik heb de goede man nog nooit ontmoet, maar het lijkt mij een plezierige man als ik hem zo op televisie zie. Hij kan goed met iedereen praten. Nerveus? Een klein beetje, haha.'

Fred is maandagochtend bezig met werkzaamheden in de wijngaard en kijkt uit naar de ontmoeting met de koning. 'Ik wil hem laten zien wat wij bereikt hebben in de afgelopen jaren. Van een verwilderde boomgaard tot wat het nu is.'

Vrijwilliger Fred de Grunt bij De hof van Seghwaert | Foto: Omroep West

Het Gilde Stadstuiniers heeft in 2015 het initiatief genomen voor 'De kracht van groen Zoetermeer'. Het Oranje Fonds heeft dit driejarige project financieel ondersteund. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

Sociaal

De Hof van Seghwaert is meer dan alleen een mooie tuin. 'De tuin heeft ook een sociaal doel, om te verbinden', vertelt Fred. 'Zo is er een kindertuin. Even verderop zit een kinderopvang, zij gebruiken de kindertuin. Op woensdagmiddag zijn er speciale kinderdagen. Er is een blotenvoetenpad gemaakt, een klimtoren. Veel producten uit de tuin verkopen we in ons winkeltje.'

Dan is het moment daar. Koning Willem Alexander begeeft zich na twee wat langere gesprekken door de tuin en stop bij Fred. 'Hij was geïnteresseerd in de wijnhaard. Hij sprak over de wijngaard van zijn moeder in Italië, alleen daar is het weer wat beter, dus zullen de druiven wat harder groeien, haha.'