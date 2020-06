Rappers Snelle en Pjotr bouwen virtueel feestje voor duizenden scholieren Wellantcollege

In plaats van een schoolfeest in de aula, pakt het Wellantcollege het dit jaar helemaal anders aan. Dinsdag organiseert de onderwijsinstelling een online feest waarbij de rappers Snelle en Pjotr, actrice Lieke Hammink en comedian Edson da Graça een virtuele party bouwen voor de 16.000 leerlingen en studenten.

Het Wellantcollege heeft onder haar paraplu 29 vmbo- en mbo-scholen, waarvan een groot aantal in onze regio. Leerlingen en studenten in Den Haag, Rijswijk, Delft, Gouda, Boskoop, Alphen aan den Rijn, Oegstgeest en Rijnsburg kunnen dinsdag feesten via YouTube en TikTok.

De onderwijsinstelling wilde na de rare periode met digitale lessen, toetsen en tentamens maar zonder schoolfeesten het jaar toch feestelijk afsluiten. Er werd een alternatief gevonden voor een feest op de anderhalve meter. Een online feest.

Duizenden studenten zaten in de lente op hun kamer

'Zoals Snelle zingt in zeventien miljoen mensen', vergelijkt Annemarie Moons, voorzitter van het College van Bestuur Wellantcollege de situatie. 'Duizenden studenten zaten in de lente in hun kamer. Dat was ingewikkeld en soms eenzaam. Daarom vind ik het zo mooi dat we dit feest toegankelijk kunnen maken voor iedereen. Ik ben trots dat zowel collega's als leerlingen en studenten steeds creatieve manieren vinden om samen te komen.'