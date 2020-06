Artiestenmanager krijgt vijf jaar cel voor misbruik tienermeisjes

De meiden kwamen naar de artiestenmanager toe omdat hij hen beloofde ervoor te zorgen dat ze een rol kregen in videoclips. Een van de slachtoffers was depressief geworden na het misbruik en moest daarvoor in behandeling.

Paul H. zou in zijn flat in de Zoetermeerse wijk Palenstein in 2018 ontucht hebben gepleegd. Een van de meisjes zou hij daar ook verkracht hebben. H. zou een van de meisje hebben betast en gedwongen tot orale seks. Met het andere meisje zou hij minstens zeven maal naar bed zijn geweest.

'Strafeis onvoldoende'

De verdachte ontkende, maar de rechtbank acht alles bewezen. De opgelegde straf valt veel hoger uit dan de veertig maanden cel (ruim drie jaar) die het OM eiste tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden.

'In die strafeis komt de ernst van de feiten in onvoldoende mate tot uitdrukking', aldus de rechtbank. En dan is er nog het herhalingsgevaar: 'Het is immers niet de eerste keer dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het plegen van zedenmisdrijven.'

H. zat nog in zijn proeftijd

De rechtbank geeft H. bovendien nog eens 27 maanden cel extra omdat de verdachte nog in de proeftijd liep van een van zijn vorige veroordelingen. In totaal moet H. nu dus zeven jaar en drie maanden gaan uitzitten. Verder moet hij de meisjes in totaal 7500 euro schadevergoeding of smartengeld betalen.