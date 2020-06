Vrachtwagenchauffeur niet schuldig aan fataal ongeluk met fietsster (29) in Den Haag

Dodelijk ongeluk President Kennedylaan in Den Haag. (Foto: Regio15)

De vrachtwagenchauffeur die betrokken was bij het dodelijke ongeluk dat eind februari vorig jaar gebeurde op de President Kennedylaan in Den Haag wordt niet vervolgd. Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) weten. De zaak is geseponeerd.

Bij het ongeluk op de President Kennedylaan kwam een 29-jarige fietsster om het leven. In eerste instantie werd geopperd dat de vrachtwagenchauffeur de vrouw wellicht over het hoofd had gezien toen ze ter hoogte van de Stadhouderslaan langs de vrachtwagen reed.

'Maar onderzoek heeft uitgewezen dat er wat het OM betreft sprake is van een noodlottig ongeluk waarbij de chauffeur geen blaam treft', laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie dinsdag weten. 'Gelet op de rijrichtingen gaan wij er vanuit dat de chauffeur de fietser niet heeft kunnen zien.'

'Cliënt denkt nog elke dag aan nabestaanden'

Rick van Leusden, de advocaat van de vrachtwagenchauffeur, noemt het seponeren van de zaak zeer terecht, maar ook 'een dapper besluit' van de officier. 'Gelet op de grote belangen die in dergelijke zaken altijd spelen. De nabestaanden kunnen de zaak nu laten rusten en voor mijn cliënt, een beroepschauffeur, is het goed om te weten dat hij niet in strijd heeft gehandeld met verkeersregels.'

Volgens Van Leusden is er met het seponeren van de zaak een last van de schouders van zijn cliënt gevallen. 'Dit alles heeft bijna anderhalf jaar geduurd. Mijn cliënt heeft het er al die tijd erg zwaar mee gehad. Dit neemt niet weg dat hij elke dag denkt aan de nabestaanden. Zijn werkgever heeft hem gelukkig goed begeleid. Ik sta veel transporteurs en chauffeurs bij en dit zie je helaas ook nog wel eens anders in het verkeersstrafrecht.'

Discussie

Na het dodelijke ongeluk op de President Kennedylaan ontstond discussie over de mogelijkheid bepaalde vrachtwagens uit de stad te weren om zo de verkeersveiligheid te vergroten. Daarnaast opperde wethouder Robert van Asten om kruispunten anders in te richten, zodat fietsers vóór het gemotoriseerd verkeer komen te staan, in plaats van ernaast. Ook een verbod op afslaan kwam aan bod.

Maar volgens Van Leusden kan de gemeente beter inzetten op het faciliteren van veilige fietspaden. 'Om zo te voorkomen dat fietsers zich op de rijbaan van automobilisten begeven.'

LEES OOK: Den Haag onderzoekt toegangsverbod gevaarlijke vrachtwagens