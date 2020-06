Frans (86) is al 25 jaar hoofdredacteur van familiekrant: 'Ik ga nog minimaal tien jaar door'

'Opa, kan dit fotootje er nog bij', vraagt Tianne, aan haar opa Frans 't Hoen bij wie ze dinsdagmiddag op visite is. Frans kijkt haar glimlachend aan. 'Je ziet; ik zit al aardig vol, maar vooruit ik zoek nog wel een plekje'.

Het is 30 juni, de laatste dag van de maand. Voor Frans 't Hoen betekent dat altijd: 'deadline-dag'. 'Al 25 jaar lang verstuur ik 't Waterhoentje klokslag 00.00 uur digitaal op de laatste dag van de maand', aldus de 86-jarige Wateringer.

Extra editie

Als gemeenteambtenaar van Wateringen en zelfs toen hij al met pensioen was, werkte hij als vrijwilliger voor het gemeenteblad. 'Maar toen Wateringen overging in de gemeente Westland, verdween dat blad, en tja ik moest toch wat met mijn tijd doen. De naam Waterhoentje - een samenvoeging van zijn woonplaats en achternaam - was snel bedacht.

En wat er in staat? 'Alle kleine en grote dingen die ons leven bezighoudt. 'Vroeger toen we nog echte kleine kleinkinderen hadden, gingen we naar speeltuinen en daar maakte we dan een foto en dat leverde weer een klein artikeltje op. Maar ook geboortes, huwelijken en overlijdens staan in de kronieken beschreven. Soms zo uitgebreid - bijvoorbeeld na het overlijden van mijn vrouw - dat we een extra editie moesten maken.'

WhatsApp

Waar Frans dertig jaar geleden in zijn uppie begon, is 't Waterhoentje inmiddels - met Frans als hoofdredacteur - een ware familieaangelegenheid. 'Mijn kinderen begonnen op een gegeven moment ook stukjes te schrijven en inmiddels doen mijn kleinkinderen ook mee.'

Tianne: 'Een paar jaar geleden mailden we dan allemaal een stukje naar opa, maar sinds kort zit hij op WhatsApp. Als ik op vakantie ben, stuur ik dan snel een foto met een tekstje door.' Zij en andere familieleden genieten van 't Waterhoentje. 'Het is echt iets bijzonders wat wij hebben. Ondanks dat we elkaar niet altijd kunnen zien, zijn we zo wel helemaal op de hoogte van elkaars levens.'

Frans 't Hoen is inmiddels begonnen aan de 25e jaargang van 't Waterhoentje. | Foto: Omroep West

Tien jaar

Frans is nog lang niet van plan om met het Waterhoentje te stoppen. 'Mijn cardioloog heeft me ooit verteld dat ik nog tien jaar met dit hart vooruit kan, dus ik ben van plan 96 te worden en tot die tijd ga ik ermee door.' Ondertussen wordt er wel over mogelijke opvolging nagedacht.

Tianne: 'Opa hint er wel eens op dat ik dat moet worden, maar dat weet ik nog niet. Het lijkt me hartstikke leuk, maar ik ben nu veel te druk. Ach, het duurt toch nog tien jaar - of misschien wel langer - volgens opa. Misschien heb ik dan wel alle tijd!'