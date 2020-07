Intieme Puur Gelul met een lach en een traan

In 2005 organiseerde schrijver Boozy de Kok een eigen literaire avond in het Paard onder de naam ‘Puur Gelul’. Het werd een avond die niet makkelijk onder één noemer te vangen was en die nog lang bleef heugen. Sindsdien komt regelmatig een bonte verzameling van schrijvers, sprekers, verhalenvertellers, dichters, rappers en stand-uppers naar Den Haag om de literatuur een boost te geven.

Puur Gelul 29,5 wordt woensdag 1 juli vanaf 17.00 uur uitgezonden in het TV West -programma Eruit op de Buis. Het programma wordt ieder uur herhaald.

Deze keer kwamen de artiesten één voor één voor de camera. 'Ik ging ter plekke improviseren', vertelt tv-presentator Paula Udondek. 'En dat was heel raar, normaal heb je het publiek voor je neus. Nu had ik alleen de cameramensen tegenover me', legt ze uit. In haar optreden vertelt ze over haar imago als lieve vrouw, daar rekent ze voorgoed mee af. Pas op als deze Haagse dame achter het stuur zit, 'slechts haar innerlijke beschaving weerhoudt haar van het behalen van 100 punten'.

Paula Udondek bij Puur Gelul | Beeld: Omroep West

'De achterblijvers zitten met de tranen'

Puur Gelul 29,5 ontkomt niet aan de huidige tijd. Op het podium worden veel monologen gehouden vol coronabespiegelingen. Cabaretier Marcel Verreck neemt Cruijffs adagium 'Elk nadeel heeft een voordeel' tot leidraad (Go ADO!). Collega-cabaretier Thom Ferwerda zingt dapper een eigentijdse versie van Do they know it's Christmas time, met als prachtige zin: Het enige wat er goed aan is, is dat je je schoonmoeder niet meer ziet.

De Kraaien staan op het podium met een indringende voordracht over een overleden vriend. Hij was gek op de zee, net als de de vijf surfers van het surfdrama op Scheveningen. De ode wordt dan ook aan hen opgedragen.

De dertigste editie van Puur Gelul is op zondag 8 november in Het Paard. Harrie Jekkers, Maarten Spanjer, Sjaak Bral, Charly Lownoise, Martijn Koning en Tim Akkerman zijn dan van de partij.