In 1896 gescheiden stelletje herenigd in Mauritshuis

In het Mauritshuis in Den Haag is dinsdag een geschilderd stelletje herenigd dat na eeuwen samenzijn als tweeluik in 1896 werd gescheiden op een kunstveiling. Het museum kon het paneel met Jakob Omphalius eindelijk weer samenbrengen met dat van zijn verloofde Elisabeth Bellinghausen.

Het tweetal was kort voor hun huwelijk in 1539 geschilderd door de Keulse kunstenaar Bartholomäus Bruyn de Oude (1493-1555), vooral bekend om zijn levensechte verlovings- en huwelijksportretten in de vorm van tweeluiken. Na de veiling in Londen belandde Elisabeth in 1912 in de collectie van het Rijksmuseum, dat het in 1951 in langdurig bruikleen gaf aan het Mauritshuis. Dat heeft nu Jakob in de wacht gesleept, dankzij de hulp van fondsen.

'De aanwinst van het paneel is een belangrijke aanvulling voor het Nederlands openbaar kunstbezit omdat het herenigde paar de Noord-Europese portretkunst op het allerhoogste niveau laat zien', zegt het Mauritshuis.

Speurtocht

In dat museum hing Elisabeth al tientallen jaren zonder dat iemand eigenlijk nog wist wie haar geliefde was, toen conservator Ariane van Suchtelen een oude foto van het portret van Jakob Omphalius zag en een lange en ingewikkelde speurtocht naar zijn identiteit begon.

In mei 2019 dook Jakob als 'portret van een onbekende man' intussen op bij een veilinghuis in Parijs. Een galerie uit Genève kocht het, waarna een conservator van een Duits museum weer een collega in het Rijksmuseum tipte en ook het Mauritshuis op de hoogte kwam.

Uitgebreide restauratie

Jakob Omphalius (1500-1567) was een vooraanstaand jurist en geleerde in Keulen. Over de geboorte- en sterfdata van Elisabeth Bellinghausen bestaat geen zekerheid. Het stel kreeg dertien kinderen. Het tweeluik van het paar, nu in nieuwe lijsten, wordt voorlopig tot en met 4 oktober in het museum getoond, daarna zal het portret van Jakob een uitgebreide restauratie ondergaan.

