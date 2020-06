Naaldwijkers langer vast voor witwassen en hennepteelt

De mannen - 50 en 59 jaar oud - werden gearresteerd tijdens een grote handhavingsactie op 25 plekken in de gemeenten Westland, Rotterdam, Brielle, Schiedam en Maassluis. Hierbij lag de focus op onder meer leegstaande panden, fiscale misstanden, de uitbuiting van arbeidsmigranten en mensen met een crimineel verleden die vermoedelijk nog steeds criminele activiteiten ontplooien.

Tijdens deze actiedag werden onder meer twee hennepkwekerijen ontdekt. In Schiedam werd een kwekerij met vierhonderd hennepplanten opgerold en in Steenwijk (Overijssel) een kwekerij met 1200 planten en tweehonderd stekken. Verder werd in Naaldwijk een hennepdrogerij gevonden met 220 planten en diverse goederen voor het optuigen van kwekerijen, zoals lampen en ventilatoren. Ook werden in Naaldwijk twee panden gesloten en in Schiedam één. Daarnaast werden tienduizenden euro's in beslag genomen, legde de NVWA een horecagelegenheid in Hoek van Holland twee boetes op en werden in meerdere panden onveilige situaties geconstateerd.