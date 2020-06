Raymond van Barneveld niet verrast door dreigend faillissement dartsbond BDO

'Het was een beetje water naar de zee dragen', zegt Van Barneveld over de situatie van de bond, waarbij hij misschien wel de meest bekende darter ter wereld werd. 'Op een gegeven moment bleek dat de BDO financieel niet kon opboksen tegen de PDC (Professional Darts Corporation). Met als gevolg dat de grote sterren uit de dartsport weggingen bij de BDO en gingen spelen voor de PDC. Karakters en sterren zijn belangrijk voor een bond. En als die dan vertrekken, dan wordt het een glijdende schaal. Als ik naar FC Barcelona ga, dan wil ik toch ook Messi zien?', analyseert Van Barneveld.

In 1992 was er onenigheid over voornamelijk financiën tussen de BDO en zestien professionele spelers, waaronder de beste darters van dat moment. De darters richtten hun eigen dartsbond op: PDC. Dat is de bond waar nu Michael van Gerwen en Jeffrey de Zwaan voor spelen. Het gevolg van het wegtrekken van grote namen als Phil Taylor, Peter Wright en natuurlijk Raymond van Barneveld zelf, was dat de interesse in de wedstrijden van de BDO steeds minder werd. Zo besloot de Britse omroep BBC geen wedstrijden van de BDO meer uit te zenden, waaronder het fameuze WK op Frimley Green.

Overname

De PDC heeft volgens Van Barneveld een aantal jaren geleden nog een bod gedaan op de BDO. 'Twee miljoen pond wilde de PDC destijds betalen voor de BDO. Maar het bod werd geweigerd', zegt Van Barneveld.

'Natuurlijk is de BDO de bond waar ik groot ben geworden, maar ik ben er al zo lang weg. Ik kan dan ook niet zeggen dat het nieuws van het naderende faillissement me pijn doet. Ik vind het natuurlijk wel erg jammer. Ik heb daar prachtige toernooien gespeeld en heel veel meegemaakt', zegt Raymond van Barneveld. 'Mijn mooiste herinnering? Dat is toch mijn eerste wereldtitel in 1998. Ik versloeg Ritchie Burnett, kreeg daarmee revanche voor de verloren finale van 1995 en werd dus voor het eerst wereldkampioen.'

LEES OOK: Barney stopt: hoe een Haagse postbode wereldkampioen darts werd