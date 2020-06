Meer kinderen worden ingeënt, vooral meer inentingen tegen baarmoederhalskanker

Voor het eerst in vijf jaar is landelijk het aantal kinderen dat vaccinaties krijgt voor infectieziekten licht toegenomen. Tot die conclusie komt het RIVM in het rapport Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2019. Ook de vaccinatiegraad in Den Haag is verbeterd, maar nog steeds onder landelijk gemiddeld

In het Rijksvaccinatieplan worden kinderen ingeënt tegen twaalf besmettelijke ziektes. Ouders zijn niet verplicht hun kinderen te laten vaccineren. De vaccinatiegraad bij zuigelingen voor bof, mazelen en rode hond (BMR) steeg landelijk van 92,9 naar 93,6 procent. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO hanteert een ondergrens van 95 procent om dit soort ziektes uit te roeien. In Den Haag is die graad toegenomen van 87,9 procent naar 88,7 procent.

Verder steeg vooral het aantal inentingen van pubermeisjes tegen HPV (een virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt) had een forse stijging, 7,5 procent ten opzichte van vorig jaar. Ook in Den Haag is die trend zichtbaar. Het aantal Haagse meisjes dat zich liet inenten tegen HPV steeg met 0,7 procent.

Kijk hier voor alle cijfers.

Ouders die twijfelen over nut en noodzaak van vaccineren

In het rapport schrijft het RIVM dat de toegenomen media-aandacht voor vaccineren en de initiatieven om de vaccinatiegraad te verhogen hun vruchten lijken af te werpen. Er zijn steeds meer ouders die twijfelen over nut en noodzaak van vaccineren. Ook in Den Haag zorgde dat mede voor een daling van de vaccinatiegraad.

De gemeente Den Haag met een aantal maatregelen zoals ruimere openingstijden van consultatiebureau's, mobiele vaccinatieteams, een informatiecampagne en personeel dat beter weet hoe met twijfelende ouders getracht de vaccinatiegraad in de stad omhoog te krijgen.

LEES OOK: Steeds minder baby's ingeënt: 'Ik twijfelde, maar heb het uiteindelijk gewoon gedaan'