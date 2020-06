Man haalt ongezien schap met dure cosmetica leeg bij Etos

Een personeelslid van Etos aan de Langstraat in Wassenaar ontdekt dat een schap met producten van L'Oréal helemaal leeg is. Op de bewakingsbeelden is te zien hoe een man de cosmetica eerder die dag heeft gestolen.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 30 juni.

De diefstal vindt plaats op zaterdagmiddag 25 april. De man hangt wat rond in de buurt van het schap en kijkt goed om zich heen. Als de kust veilig is, doet hij een aantal keer een greep in het schap. Hij stopt de producten van L'Oréal niet in het mandje dat hij bij zich heeft, maar in een plastic tas.

Met de gevulde tas loopt hij vervolgens al bellend de winkel uit. In het voorbijgaan geeft hij zijn winkelmandje nog terug aan een medewerkster. Vervolgens staat hij voor de deur nog even te bellen en daarbij is hij goed te zien. Daarna vertrekt hij met een buit van een paar honderd euro.

Herkent u de man?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem