Ketting van 82-jarige vrouw gestolen bij beroving in Lisse

De vrouw loopt op maandag 25 mei rond 16.10 uur met haar rollator richting een onderdoorgang tussen de Nassaustraat en het Clausplein in Lisse. 'Ik had vuil naar de container gebracht en had medicijndoosjes in de brievenbus gedaan bij de dokter. Toen ik terug kwam zag ik een bromfiets staan in de doorgang. Daar staat wel vaker een fiets of bromfiets, dus ik liep nietsvermoedend door', vertelt de vrouw.

'Ineens werd ik van achteren besprongen en bij mijn armen gepakt. Hartstikke vast, ik kon geen kant meer uit. Toen was het om mijn ketting te doen hè. Rukken en trekken.' De vrouw komt op de grond terecht en het lukt de dader om de gouden ketting van haar nek te trekken. Hij springt op de bromfiets en rijdt weg.

Gewond aan hals

De vrouw blijft geschrokken en gewond achter. Omstanders helpen haar overeind en bellen de politie. 'Mijn hals was beschadigd. Ik ben daarvoor een paar keer naar de dokter geweest, maar verder heb ik er eerlijk gezegd niet veel last van gehad. Ik kreeg een paar dagen laten wel een hoge bloeddruk', zegt de vrouw.

Het letsel van de vrouw | Foto: Politie

Het slachtoffer heeft de dader maar kort gezien. 'Hij was blank en 17 à 18 jaar oud. Hij was een beetje donker gekleed. Aan de ene kant zou ik graag mijn ketting terugkrijgen, want dat is een aandenken. En aan de andere kant denk ik: wat schiet hij ermee op? Hij is misschien omgesmolten voor geld voor drugs of drank, weet ik veel wat. Hij was echt op sieraden uit, want aan mijn rollator zat een tas en daar is hij niet in geweest. Als hij geld nodig heeft gaat hij maar een baantje zoeken, dan neemt hij maar een krantenwijk.'

Meerdere incidenten

De afgelopen maanden zijn meerdere oudere mensen het slachtoffer geworden van dit soort incidenten, waarbij kettingen van hun nek zijn gerukt.

Hillegom, 27 april: een man trekt een ketting van de nek van een vrouw die hij al enige tijd heeft achtervolgd

Hillegom, 4 mei: een man op een fiets rijdt achter een vrouw aan en steelt haar ketting

Lisse, 25 mei: de 82-jarige vrouw uit dit verhaal wordt slachtoffer

Leiderdorp, 26 mei: op het moment dat een vrouw haar appartementencomplex binnen gaat, wordt ze beroofd van haar ketting

Leiderdorp, 15 juni

Voorhout, 16 juni

Recent is er nog twee keer aangifte gedaan in Alphen aan den Rijn

De incidenten | Kaart: Omroep West

De politie onderzoekt de berovingen en is op zoek naar informatie. Het is niet duidelijk of het steeds om dezelfde dader gaat. Als u informatie over de zaken heeft of getuige was, dan hoort de recherche dat graag.

