Zeventien Hagenaars met zeventien wensen voor Jan van Zanen

Zeventien Hagenaars met zeventien wensen voor de stad. In een speciale video vertellen ze de nieuwe burgemeester Jan van Zanen wat zij wensen voor Den Haag. 'We moeten voorbij de verbazing gaan en naar oplossingen zoeken' is een van de wensen.

Het idee voor de video is bedacht door Astrid Feiter van het Haagse Verhaal. Haar wens is dat de nieuwe burgemeester de kracht ziet van alle verschillende gemeenschappen in de stad.

'De mensen komen elkaar weinig tegen in deze verdeelde stad. Het is mijn wens dat men elkaar tegenkomt, opzoekt en verhalen met elkaar deelt. Als je luistert naar elkaars verhalen kom je erachter dat je veel meer met elkaar gemeen hebt dan je denkt.'

Arbeidsmarkt

De wensen zijn verschillend. Zo vertelt Fatima Habibi dat haar zoon geen stageplek kan vinden vanwege zijn 'ingewikkelde achternaam of verkeerde postcode'.

En Anna Kowalska van vrouwencentrum Polka hoopt dat Jan van Zanen kan helpen om de potentie van de Poolse vrouwengemeenschap goed te benutten. 'Wij willen graag helpen om deze prachtige stad mooier te maken. De Poolse vrouwen zijn vaak hoog opgeleid, maar krijgen niet zoveel kansen.'

Kijkduin en de Binckhorst

Marc Nelen, van de vastgoedsociëteit Haaglanden, denkt aan plekken in de stad zoals de Binckhorst of Kijkduin. 'Ik wens de burgemeester veel duwkracht en souplesse toe. Het zou goed zijn als de burgemeester in actie komt om die gebieden met een visie te ontwikkelen. Om de boel aan te vuren.'

Volgens Riyaz van Wegberg, van de Haagse queergemeenschap, is het belangrijk dat de nieuwe Burgemeester moeilijke gesprekken aangaat over LHBT-discriminatie, over racisme over transfobie. Hierdoor wordt de stad inclusiever en krijgen groepen die vaak apart worden gezet het gevoel dat ze echt bij de stad horen.

Inburgeren

Astrid Feiter van het Haags Verhaal hoopt dat de Jan van Zanen goed luistert naar de videoboodschap, want er is denk ik geen snellere manier voor hem om in te burgeren. Veel wensen van veel mensen in een stad, waar men uitkijkt naar een sterke sociale leider.