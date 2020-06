Wat zijn die mysterieuze groene kasten in de polder bij Bergambacht?

'Kijk', zegt Bert als we bij hem in de auto over de N210 bij Bergambacht rijden. 'Daar links in het gras staan ze!' Aan ons schiet inderdaad een hele rij groene kastjes voorbij. Ze staan allemaal op gelijke afstand van elkaar in een weiland langs de kant van de weg. Zo vanaf de weg met een snelheid van zo'n 70 kilometer per uur valt er ook niet veel meer van te maken.

Bert: 'Ik rij regelmatig met mijn vrouw over deze weg naar Schoonhoven. Wat die dingen nou precies doen hier in het weiland, ik heb geen idee. Ik heb gedacht aan bijenkasten. Maar daarvoor zijn het wel erg veel kasten die ik zie, ik schat een stuk of dertig. Bovendien zitten deze kasten dicht.'

Antwoord op het mysterie zit in de kast

Team Rake Vragen ging op onderzoek uit. Na wat rondbellen blijkt dat het antwoord te vinden is bij drinkwaterbedrijf Oasen. En dus staat, als we de auto geparkeerd hebben om de mysterieuze groene kastjes van wat dichterbij te bekijken, hydrologisch onderzoeker Guido Kersten van Oasen ons al op te wachten. Via een hekwerk worden we toegelaten in het weiland waar de kasten staan. Dan komt voor Bert van der Tang eindelijk het antwoord op een al jarenlang prangende vraag.

Het blijkt dat de kastjes alleen maar het omhulsel zijn om het ware 'mysterie' te verbergen. Guido van Kersten opent een slot op een van de ijzeren kastjes en schuift dan met moeite een deel open. Een paar buizen en elektrische bedrading worden zichtbaar. Het mysterieuze kastje blijkt een waterwinput te bevatten. Van Kersten: 'Er staan hier zo'n dertig kastjes met daarin een waterwinput. Die winputten zitten tot veertig meter diep in de grond en daaruit wordt ons ruwe drinkwater gehaald. Water dat vanuit de Lek door zandlagen hier naartoe wordt gestroomd.'

Foto: Omroep West

Kastjes hebben meerdere functies

Maar waarom bedekken die kastjes de winputten? Guido Kersten legt uit dat dat twee redenen heeft. 'Ten eerste kan er op deze manier geen regenwater bij de elektronische meetapparatuur in de kastjes komen. Daarnaast is het ter beveiliging zodat mensen niet bij onze drinkwaterputten kunnen komen.'

Het kastje gaat weer dicht, maar het mysterie heeft zich dan eindelijk geopenbaard. Bert van der Tang is een tevreden man. Guido van Kersten geeft hem nog een uitgebreide rondleiding door het nabijgelegen waterleidingbedrijf van Oasen. Hier krijgt hij uitgelegd hoe van grondwater schoon drinkwater wordt gemaakt. Na het drinken van een goed glas water keren Bert en Team Rake Vragen tevreden huiswaarts.

