Taco van den Velde wordt hoofdscout en dataspecialist bij ADO Den Haag

Van den Velde was eerder werkzaam bij de nationale ploegen van Saudi-Arabië, Australië en Verenigde Arabische Emiraten. Daar was hij werkzaam in de technische staf van Bert van Marwijk. Hij was onder meer betrokken bij de scouting van spelers en het maken van wedstrijdanalyses. Ook stond hij als assistent-coach op het veld.

In Nederland heeft Van den Velde ook naam gemaakt in de voetballerij. Hij werkte 23 jaar voor Voetbal International, waar hij onder meer hoofdredacteur is geweest. Van den Velde was lange tijd één van de weinige journalisten met een trainersdiploma op zak.

LEES OOK: Eerste natuurgrassprietjes snel te zien in Cars Jeans Stadion: 'Mooie mijlpaal'