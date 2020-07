Extra boa's naar Scheveningen in strijd tegen asociaal gedrag; ook agenten vrijgemaakt

Den Haag neemt extra maatregelen om 'asociaal gedrag langs de kust en haven van Scheveningen aan te pakken'. De gemeente stuurt een kleine twintig extra handhavers naar Scheveningen. Ook de politie zet extra mankracht in, al is onduidelijk hoeveel. De badplaats kampt al geruime tijd met veel overlast, zoals straatraces, drugsgebruik en intimidaties.

De overlast op de boulevard en rond de haven wordt volgens de gemeente door kleine groepen jongeren veroorzaakt. 'Bewoners voelen zich machteloos. Het gebruik van alcohol, lachgas en drugs wordt dagelijks geconstateerd. Er geldt daarom een alcoholverbod waarop wordt gehandhaafd. Het stadsbestuur stelt voor om ook een blowverbod aan de kuststrook in te stellen', aldus de gemeente in een persverklaring. Ook ligt een voorstel klaar om het verkopen van lachgas te verbieden.

'Het strand en de boulevard staan voor rust en voor gezelligheid. Omwonenden, strandtenthouders en bezoekers moeten zich daar veilig en op hun gemak kunnen voelen, voor asociaal gedrag is daar geen plek', zegt stadsdeelwethouder Boudewijn Revis (VVD) in het persbericht.

Mediapartner Den Haag FM maakte afgelopen weekend deze Straatvraag in Scheveningen.

Verkeersdrempels en rijverboden bij lachgasgebruik

Wethouder Robert van Asten (mobiliteit, D66) vult aan: 'Tot diep in de nacht rijden auto's, motoren en brommers continu rondjes door Scheveningen. Hierdoor ontstaan gevaarlijke verkeerssituaties en hevige geluidsoverlast. In overleg met de hulpdiensten wordt onderzocht om tijdelijk op de Visserhavenweg evenementendrempels aan te brengen om de snelheid te beperken.' De politie voert bovendien lasercontroles uit en legt rijverboden op bij lachgasgebruik.

De voor de buitenruimte verantwoordelijke wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) zegt dat 'stennisschoppers' keer op keer de regels aan hun laars lappen. 'De rust op Scheveningen moet weer terugkeren.' De inzet van politie en gemeentelijke handhavers wordt daarom fors vergroot. Zo zet de politie twee wijkagenten en negentien FTE (fulltimebanen, red.) gericht in op de overlast rond de boulevard en haven. Onduidelijk is waar deze agenten precies vandaan komen. Een gemeentewoordvoerder die namens de politie reageert, zegt dat daar geen uitspraken over worden gedaan.

Extra gemeentelijke handhavers

Om straatraces tegen te gaan, wordt een speciaal team met expertise op dit gebied ingezet. Ook zal de politie te paard de komende maanden aanwezig zijn in de badplaats. Naast de 'standaardinzet' van het handhavingsteam Scheveningen, wordt het volledige 'bike-team' ter sterkte van twaalf FTE extra ingezet om te handhaven. Daarnaast worden voor minimaal zes maanden zes extra boa's bij gespecialiseerde boa-uitzendbureaus ingehuurd. Mocht het nodig zijn, wordt er volgens de gemeente ook gekeken of elders in de stad nog meer handhavers kunnen worden vrijgespeeld.

Verder worden in samenwerking met politie en ondernemers particuliere beveiligingsteams opgezet. Zij kunnen in een 'vroeg stadium overlast signaleren en tegengaan'. In de weekenden zullen drie tot vier van deze teams over de hele kuststrook vanaf het Noordelijk Havenhoofd tot aan het Zwarte Pad lopen. Doordeweeks gaat het - afhankelijk van het weer - om twee tot drie teams. Politie en gemeente stemmen wekelijks hun acties en de inzet van personeel af.