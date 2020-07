Megafietsenstalling bij Den Haag Centraal na coronacrisis eindelijk open

Met een oppervlakte van 8000 vierkante meter is deze fietsenstalling na die bij Utrecht Centraal de grootste van het land. De stalling heeft volgens de gemeente een 'uniek ontwerp'. Op de glazen wand die de gehele stalling omsluit, is bekende Haagse architectuur te zien. 'Gevelelementen van zeventien iconische gebouwen zijn subtiel in elkaar verweven tot een ruim duizend vierkante meter groot stadslandschap met een Escheriaanse uitstraling', aldus de gemeente.

In een persbericht noemt verantwoordelijke wethouder Robert van Asten (D66) het 'heel bijzonder'. 'Als je erlangs fietst, ervaar je in een vloeiende beweging de skyline van de stad. Ik hoop dat mensen de tijd nemen om alle verschillende Haagse gebouwen te ontdekken zoals de Ridderzaal, het Vredespaleis, De Vulpen, het stadhuis en het Kunstmuseum.'

De megafietsenstalling bij Den Haag Centraal | Foto: Gemeente Den Haag / Martijn Beekman

'Haast museale ervaring'

De stalling ligt onder de grond, maar voelt volgens de gemeente aan alsof je in een buitenruimte bent. 'Fietsers betreden de fietsenstalling via een van de zes rolbanden. Beneden is een grote ontvangstruimte. Na het inchecken zie je hoe naar een vrije fietsplek te fietsen. Stippellijnen zijn zichtbaar op de vloer én op het plafond, zodat je ze vanzelf begint te volgen. Groen is voor fietsers, geel voor voetgangers. De lichte kleuren, open wanden en goede verlichting zorgen voor sociale veiligheid.'

Wethouder Robert van Asten wijst erop dat mensen er helemaal kunnen rondlopen; er zijn geen lange doodlopende paden. 'De geïntegreerde toepassing van licht en identiteit biedt een haast museale ervaring, laat de ruimte groter lijken en ondersteunt de intuïtieve oriëntatie. Zo vind je aan het eind van de dag makkelijker je fiets terug. Na het stallen van de fiets loop je op een natuurlijke wijze, via een van de beide uitgangen, naar de stationshal.'

Afgelopen maar kregen we al een preview van de megafietsenstalling

Miljoenen euro's duurder

Den Haag wil een echte fietsstad worden, aldus Van Asten. 'De combinatie van fiets en trein draagt bij aan duurzame mobiliteit en de bereikbaarheid van Den Haag.' Mensen kunnen hun fiets de eerste 24 uur gratis stallen in de stalling, die beheerd wordt door de NS. Er is ook plek voor afwijkende fietsen zoals bakfietsen, fietsen met kinderzitjes en kratjes en zevenhonderd ov-fietsen.

Dit alles heeft wel een prijskaartje: de stalling heeft ruim 42 miljoen euro gekost, 5,5 miljoen euro meer dan gepland. Ongeveer de helft van de totale kosten zijn voor rekening van de gemeente. Ook is de bouw van de stalling vertraagd. Een van de oorzaken daarvan is dat de bouwer van twee woontorens van negentig meter bovenop het plein zijn bouwmethode heeft moeten aanpassen. De bouwer was er niet in geslaagd om een methode te vinden om ervoor te zorgen dat de stalling veilig kon worden gebruikt tijdens de bouw van die torens, schreef wethouder Van Asten destijds aan de gemeenteraad.

Ondergrondse verbinding

Ook mislukte de aanbesteding van de ondergrondse verbinding tussen de fietsenstalling en de stationshal tweemaal en bleek de verbinding ook duurder uit te vallen waardoor er gezocht moest worden naar een andere, goedkopere, verbinding met de hal. De gemeente heeft inmiddels besloten om de rechtstreekse verbinding tussen de stationshal en de stalling te schrappen. De ontwikkelaar van de woontorens verwacht niet eerder dan eind 2020 te kunnen beginnen met de bouw.

LEES OOK: Megafietsenstalling Den Haag Centraal gaat eindelijk open, maar wordt miljoenen duurder