Den Haag wil meer doen tegen vrouwenbesnijdenis

Directe aanleiding voor het voorstel is de veroordeling van een voormalig prediker van de Haagse as-Soennah moskee wegens opruiing en aanzetten tot geweld tegen vrouwen. 'Het is nu duidelijk dat niemand op grond van religieuze bronnen geweld tegen meisjes en vrouwen mag aanbevelen', aldus de VVD in motie die dinsdagavond laat tijdens een gemeenteraadsvergadering steun kreeg van alle partijen behalve de Islam Democraten. 'Dit is een grote winst is voor de fundamentele mensenrechten van meisjes en vrouwen.'

Toch dreigen, aldus de gemeenteraad, nog steeds bepaalde groepen migrantenvrouwen door 'deze barbaarse praktijken te worden verminkt en beschadigd'. Daarom met het stadsbestuur nu alles gaan doen om vrouwelijke genitale verminking te voorkomen. Dat kan door met bijvoorbeeld artsen, ziekenhuizen en hulpverleners afspraken te maken over een meldingsplicht. Ook wordt de voorlichting verbeterd. De raad wil bovendien dat met politie en justitie afspraken worden gemaakt. De politie moet actief op zoek gaan naar ouders die hun dochters in het buitenland laten besnijden. Justitie moet hen dan ook gaan vervolgen.

Verminking

Hoeveel vrouwen uit Den Haag exact worden besneden, is niet helemaal duidelijk. Wel is bekend dat in heel Nederland nu ongeveer 41.000 besneden vrouwen wonen. De vrees bestaat dat als er niets gebeurt, de komende twintig jaar nog eens 4200 vrouwen uit heel Nederland het slachtoffer worden van deze vorm van verminking.

Het gaat daarbij om zeer jonge meisjes die vaak zonder verdoving worden besneden met niet-gesteriliseerde mesjes of scharen. 'Hun ouders hebben het achterlijke idee dat hun dochter alleen toekomst heeft zonder clitoris. Vrouwen die besneden zijn hebben vaak moeite met plassen, met hun menstruatie en met seks. Ook is er grote geestelijke schade. Dit moet stoppen', aldus VVD-Kamerlid Bente Becker recent in een debat met minister Koolmees.

Onacceptabel

Mede omdat dus vanuit de moskee aan de Fruitweg werd aangezet tot deze praktijken, is het hard nodig om stevig op te treden, aldus het liberale raadslid Jan Pronk. 'We hebben ook hier nog een wereld te winnen. We moeten deze ondermijning van vrouwenrechten aanpakken en uitstralen dat dit onacceptabel is.'

Dat er meer aan het probleem moet worden gedaan vindt ook wethouder Kavita Parbhudayal (VVD, zorg). 'Dit is een onderwerp dat hoog op de agenda staat.' Vandaar dat zij het voorstel van haar eigen partij als steun ziet bij het maken van plannen.

Coronacrisis

De voorstellen voor het steviger aanpakken van genitale verminking werden ingediend tijdens het debat over hoe Den Haag er financieel voorstaat. Eerder werd al duidelijk dat de coronacrisis de stad veel geld kost. Maar de gemeenteraad maakt zich niet alleen zorgen over de financiële gevolgen. De crisis kan ook voor maatschappelijke en sociale problemen zorgen, is de verwachting. Mede daarom riepen coalitiepartijen VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA het eigen college op om projecten naar voren te halen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de bouw van woningen en het aanleggen van nieuwe tramlijnen. Dat zou er weer toe kunnen leiden dat mensen aan het werk blijven, is het idee.

Ook moeten burgemeester en wethouders zo snel mogelijk met een plan komen voor de besteding van het geld dat de stad heeft gekregen voor de aandelen Eneco. 'Er is geen tijd te verliezen', vinden de vijf partijen. Uiterlijk 1 september moet het college met een voorstel komen.

Vinnig debatje

Tijdens de vergadering ontstond ook een vinnig debatje omdat PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis enkele andere partijen in de raad - GroenLinks, Haagse Stadspartij en D66 - opriep hun witte fractievoorzitters te vervangen door iemand van kleur.

Kruis: 'Die partijen vallen anderen lastig met hun linkse praatjes, maar zelf leveren ho maar.' De PVV wilde daarom ook een motie indienen met een oproep van de raad om de huidige fractievoorzitters plaats te laten maken voor iemand van kleur. Maar dat ging andere partijen te ver. 'Dit is een persoonlijke aanval', aldus Arjen Kapteijns van GroenLinks. 'Dit is aan partijen zelf. Dit voorstel past ook niet binnen de fatsoensgrenzen.'

Hypocrisie ten top

De voorzitter van de vergadering, Chris van der Helm, besloot uiteindelijk dat de motie niet in het debat over de financiën passen en daarom ook niet in stemming mocht worden gebracht. 'Dit is mijn besluit. Daar moet u het mee doen', sprak hij tegen Kruis. 'Hypocrisie ten top', oordeelde die.

Waarnemend burgemeester Johan Remkes vertrok omstreeks 20.00 uur uit het Atrium, waar vanwege de coronacrisis nog steeds de raadsvergaderingen worden gehouden. Woensdag neemt Den Haag officieel afscheid van Remkes, nu sprak de nestor van de raad, Joris Wijsmuller, hem kort toe. Het raadslid van de Haagse Stadspartij had Remkes gesignaleerd terwijl hij 'geestverruimende middelen' nuttigde – zware shag. Ook een jenevertje zou de burgemeester niet afslaan, was het vermoeden van Wijsmuller. Vandaar dat hij hem een Haagse Tarwejeneivâh aanbood. Onder applaus verliet Remkes vervolgens het stadhuis. 'Zeer bedankt en ik zeg morgenavond wel iets terug.'