Advocaten willen tbs voor Thijs H. en geen cel

De advocaten van drievoudig moordverdachte Thijs H. hebben woensdag voor de rechtbank in Maastricht bepleit dat hun cliënt geen celstraf moet krijgen, maar naar een tbs-kliniek moet worden gestuurd om daar onder dwang te worden verpleegd. Zij willen dat de rechtbank het advies daartoe van het Pieter Baan Centrum (PBC) overneemt. H. was volgens de raadslieden ernstig geestesziek toen hij in mei vorig jaar met veel geweld drie mensen doodstak, waaronder in Den Haag. Dinsdag eiste het Openbaar Ministerie 24 jaar cel en tbs met dwangverpleging.

H. heeft bekend dat hij 4 mei vorig jaar in de Scheveningse Bosjes in Den Haag de 56-jarige Etsuko heeft gedood. Drie dagen later sloeg hij toe op de Brunssummerheide, waar hij eerst een 63-jarige vrouw doodstak en korte tijd later een 68-jarige man. Volgens het OM zijn de drie slachtoffers 'afgeslacht'. Allen werden uit het niets aangevallen en met vele messteken gedood. Bij Etsuko werd daarnaast haar linkerpink afgesneden.

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) hebben geadviseerd H. tbs met dwangverpleging op te leggen, omdat hij ten tijde van de moorden volledig ontoerekeningsvatbaar zou zijn geweest. Het OM vindt het onderzoek van het PBC onvolledig en beschouwt H. als verminderd toerekeningsvatbaar. Volgens justitie leed H. wel aan een stoornis, maar is deze niet doorslaggevend geweest voor zijn uiterst gewelddadige gedrag.

'Geestelijk te ver heen'

'Kalm beraad en rustig overleg' moet volgens de wet aan het doden voorafgaan, om te voldoen aan de criteria voor het misdrijf moord. Daarvan is bij H. geen sprake geweest, vinden zijn advocaten. H. was geestelijk te ver heen om aan die criteria te kunnen voldoen. Daarmee is wat de raadslieden betreft sprake van drie keer doodslag, in plaats van drie keer moord.

De advocaten menen dat het OM ten onrechte forse kritiek heeft geuit op het PBC-rapport. Het OM vindt het rapport 'incompleet'. In haar kritiek is justitie er volgens de raadslieden 'met gestrekt been ingegaan' omdat de conclusies niet in haar straatje passen.

Geen vervoer geregeld

Door een misverstand is de strafzitting woensdag vertraagd. De zitting zou om 10.00 uur beginnen, maar er was geen transport vanuit het huis van bewaring in Vught naar Maastricht geregeld, omdat de vervoerder ten onrechte dacht dat H. afstand had gedaan van zijn recht om bij de zitting aanwezig te zijn. Dat misverstand is rechtgebreid en Thijs H. is alsnog naar Maastricht gebracht.

