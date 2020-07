Nieuwe indeling hoogste amateurcompetities bekend

In de rubriek Sport Kort Amateurvoetbal hebben we aandacht voor het iets 'kleinere' nieuws vanuit de tweede divisie en derde divisie. Hier lees je het laatste nieuwtjes van de voetbalclubs uit onze regio.

1 juli:

De KNVB heeft de indeling voor het komend seizoen van de tweede en de derde divisie bekend gemaakt. De competitie werd vanwege het coronavirus in maart stopgezet. Er werd afgesproken dat de competities in het amateurvoetbal niet al gespeeld werden beschouwd en er daardoor geen promotie en degradatie mogelijk was. Toch zijn er kleine wijzigingen. Doordat de jeugdteams van profclubs uit de derde divisie in een eigen competitie gaan spelen, zijn er een paar plekjes vrijgekomen.

In de tweede divisie spelen dezelfde teams als vorig seizoen. In de derde divisie zaterdag is Jong Almere City verdwenen, is de competitie uitgebreid van zeventien naar achttien teams en is ONS Sneek vrijwillig gedegradeerd. Daardoor zijn Staphorst, ACV uit Assen en Sportlust '46 uit Woerden toegetreden tot het vierde voetbalniveau van Nederland.

In de derde divisie zondag is het beloftenelftal van ADO Den Haag verdwenen, het elftal van FC Lienden ermee gestopt en is de competitie ook uitgebreid van zeventien naar achttien clubs. Daardoor is er een plek vrijgekomen voor Hollandia uit Hoorn, Unitas uit Gorinchem en JOS/Watergraafsmeer uit Amsterdam. Bekijk hier de complete indeling.