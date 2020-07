Deze mensen vieren vakantie in eigen land: 'Regen en wind krijgen we er gratis bij'

Vanaf woensdag zijn onder anderen Canadezen, Japanners en Marokkanen weer welkom in Europa. En eerder gingen de grenzen binnen de Europese Unie weer gedeeltelijk open. Niet iedereen staat echter te springen om weer naar het buitenland te gaan. Bij camping Op Hoop van Zegen in Noordwijkerhout staat het vol met mensen die vakantie vieren in eigen land. We spraken een paar van hen.

'Steeds mooiere zomers'

Margriet en Peter Oudejans hebben vriendin Marja (links) op bezoek. | Foto: Omroep West

Naam: Margriet en Peter Oudejans

Uit: Alkmaar

Zouden eigenlijk naar: Griekenland en Nederland

'We houden de Nederlandse economie op peil door niet naar buitenland te gaan. We blijven mooi in Nederland waar het ook heel mooi is. De zomers worden steeds mooier. Je gaat meestal naar het buitenland voor het mooie weer, maar dat is hier de laatste jaren ook prima voor elkaar, dus het gaat uitstekend hier.'

'Binnen- of buitenland maakt niet zoveel uit'

Tiny en Henk Hulst voor hun caravan. | Foto: Omroep West

Naam: Tiny en Henk Hulst

Uit: Utrecht

Zouden eigenlijk naar: Meestal nemen ze één keer per jaar het vliegtuig naar Benidorm of Tenerife

'Op zich maakt het niet zoveel uit of je in het binnen- of buitenland zit. Je bent lekker buiten, lekker primitief. En op mini-niveau heb je toch alles bij de hand.'

'Nederland heeft zulke mooie plekjes'

Marian en Rein Smidtman | Foto: Omroep West

Naam: Marian en Rein Smidtman

Uit: Etten-Leur

Zouden eigenlijk naar: Eerdere jaren gingen ze naar Oostenrijk of Kroatië, nu hebben ze voor de Nederlandse kust gekozen

'We zijn lekker op vakantie in eigen land. Door de coronacrisis zijn we wat voorzichtiger geworden. Zeker voor landen als Portugal, Spanje en Italië. Daarnaast: Nederland heeft zulke mooie plekjes.'

Regen en wind? 'Die krijgen we er gewoon bij, gratis en voor niks'

Peter en Ria van Gils | Foto: Omroep West

Naam: Peter en Ria van Gils

Uit: Oosterhout

Zouden eigenlijk naar: Zuid-Frankrijk of Italië

'We durfden het vanwege corona eigenlijk niet aan om naar het buitenland te gaan. Niet zozeer omdat we zelf verwachten om ziek te worden, maar als er iets gebeurt, vinden we het niet fijn wat ziekenhuizen betreft.'

LEES OOK: Draagbare toiletten en douchezakken op camping: 'Ons eigen wc-huisje'