Nieuwe Driemanspolder geopend met podcast van boswachter: 'Bijzonder gebied'

Nu er vanwege de coronamaatregelen geen groot openingsfeest georganiseerd kan worden, is er gekozen voor een alternatieve openingshandeling: een podcast van boswachter Arjan Postma. Daarin neemt hij mensen mee op avontuur door het gebied. De podcast is te vinden op de website van de projectorganisatie en voorzien van een routekaart en korte filmpjes. Geïnteresseerden kunnen zo de polder ontdekken terwijl ze naar de bekende boswachter luisteren of genieten van zijn verhalen, thuis op de bank.

Het meest spannende van de Nieuwe Driemanspolder is volgens Postma het waterpeil: 'Het waterpeil mag hier fluctueren. Dus het mag 's winters voller regen en in de zomer mag het indrogen. En dat mag bijna nergens in Nederland. Bijna alle polders en meren worden op de centimeter nauwkeurig op peil gehouden. Daardoor krijg je hier hele andere plantengroei, hele andere oeverbegroeiing. Het onderwater wordt er sterker van. Dus dat heeft een heleboel voordelen, door juist de dynamiek hier toe te laten.'

Nieuwe Driemanspolder vanuit de lucht gezien | Foto: Hoogheemraadschap Rijnland

Piekberging

Met de opening van de Nieuwe Driemanspolder wordt volgens het hoogheemraadschap van Rijnland een bijzonder gebied opengesteld voor het publiek. De polder tussen Zoetermeer, Den Haag Leidschenveen en Leidschendam-Voorburg - een voormalig agrarisch gebied - biedt mogelijkheden om te recreëren en te genieten van de natuur, maar is voornamelijk aangelegd als piekberging.

Hoogheemraad Sjaak Langeslag legt uit: 'Het klimaat verandert en hierdoor krijgen we steeds vaker te maken met weersextremen, droge zomers en natte winters. In deze regio is er behoefte aan een gebied waar een overschot aan water tijdelijk opgevangen kan worden. Dat kan nu in de Nieuwe Driemanspolder.' Door de functies te combineren is er een gebied ontstaan dat zorgt voor rust en ruimte en tegelijkertijd bijdraagt aan de veiligheid in de regio.

Vanaf nu kan iedereen genieten van Nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer.

Niet wachten

Om juist in deze coronatijden ruimte te geven aan mensen die naar buiten willen, is besloten het natuur- en recreatiegebied van de Nieuwe Driemanspolder eerder te openen en niet te wachten tot het hele gebied opgeleverd wordt. De werkzaamheden zijn dus nog niet afgerond. Zeker rond het aanvoertracé vanuit Stompwijk zal nog werk verzet moeten worden. Deze werkzaamheden zullen, als alles volgens planning verloopt, eind 2020 zijn afgerond.

LEES OOK: Nieuwe Driemanspolder krijgt langzaam vorm