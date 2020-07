Keti Koti gevierd: 'Den Haag verdient een monument'

Tot een paar jaar geleden werd de afschaffing van de slavernij alleen herdacht in Amsterdam, terwijl ook Den Haag een bijzondere rol heeft gespeeld in de handel van slaven en later bij de afschaffing van de slavernij. Volgens organisator Het Nationale Theater (HNT) zorgt een eigen festival voor veel meer aandacht voor het slavernijverleden in Den Haag.

Aansluitend op de herdenking in het Amsterdamse Oosterpark volgde woensdagmiddag een stadswandeling langs belangrijke historische plekken in Den Haag die een rol hebben gespeeld in de slavernij. Op het Lange Voorhout staan veel gebouwen die in het bezit waren van slavenhandelaren en plantagehouders. Ook werden de eerste Nederlandse bijeenkomsten over de afschaffing van slavernij gehouden in theater Diligentia.

Slaven op een schip | Beeld: NOS

Slavernijmonument

Eind vorig jaar werd bekend dat Den Haag een eigen slavernijmonument moet krijgen. Bij het monument zou een jaarlijkse herdenking moeten worden gehouden en ook moet er een lesprogramma komen voor alle Haagse scholieren en studenten. Dat is de aanbeveling van een onafhankelijke adviescommissie van de gemeente.

Omdat er in Amsterdam al een Nationaal Herdenkingsmonument is, is het de bedoeling dat de herdenkingsplek in Den Haag een lokaal herdenkingsmonument wordt. Uit de gesprekken die de adviescommissie heeft gevoerd, blijkt dat er in Den Haag 'een breed draagvlak is voor een herdenkingsmonument en een daaraan gekoppelde jaarlijkse herdenking'.

Den Haag verdient een monument

Een bezoekster van de kleinschalige Keti Koti viering in de Schouwburg vindt het belangrijk dat er een monument komt: 'Het zou niet misstaan als Den Haag ook een beeld neerzet, niet alleen voor ons maar voor de vrijheid van alle mensen.' Den Haag verdient een monument vindt ook Rehana Ganga programmamaker bij HNT.

Onduidelijk nog is of en wanneer het monument er komt, ook over de locatie bestaat nog geen duidelijkheid. Vorige maand pleitten acht partijen in de Haagse gemeenteraad nog voor de oprichting van verschillende 'monumenten over slavernij en de Nederlandse koloniale geschiedenis' in de stad. Ook zou Den Haag excuses moeten aanbieden voor de rol die de stad daarin heeft gespeeld.

Nederlands-Indië

Een monument moet het vervoer herdenken van slaven van Afrika naar Noord- en Zuid-Amerika en de Caraïben, het andere moet volgens de partijen gaan over de Nederlandse rol in het voormalige Nederlands-Indië. De acht partijen willen ook dat Den Haag meer ruimte biedt aan herdenkingen en vieringen van onder meer de Molukse onafhankelijkheidsverklaring op 25 april, en het einde van de slavernij (Keti Koti) op 1 juli. Het Haagse stadsbestuur moet nog met een reactie op de plannen komen.