Welkom in Den Haag, Jan van Zanen: 'Gozâh, we gaan nog wel eens een vissie pakken'

Theo van der Winden (reactie op de site van Omroep West): 'Om Den Haag goed te leren kennen moet Jan van Zanen in ieder geval alle locaties bezoeken die in het lied o, o Den Haag van Harrie Jekkers worden genoemd.'

Mohammed Hamdi (directeur ADO Den Haag): 'Van harte welkom Jan van Zanen in Den Haag. Het is een stad die alles te bieden heeft. Het is de stad van vrede en recht, een internationale stad met veel exposure en het is natuurlijk de thuisbasis van de mooie voetbalclub ADO Den Haag. Wij hopen je snel hier te verwelkomen en ik ben er heilig van overtuigd dat je een grote supporter zal worden.'

Rabia El Yalte (bewonersorganisatie De Paraplu, Schilderswijk): 'Ik hoop dat Van Zanen echt dé burgemeester wordt voor Den Haag. Een burgemeester voor de hele stad. Dat hij iedereen wil aanhoren en horen. Voor sommige stemmen is er soms nog steeds minder aandacht. Maar ook de mensen die zich gediscrimineerd voelen, de laag geletterden, de mensen met een lage opleiding: zij moeten worden gehoord. Hij moet er zijn voor iedereen.'

Sander Dekker (minister voor Rechtsbescherming): 'Welkom Jan. Ik zou zeggen: ga die stad verkennen. Ga naar de Haagse Markt, de Schilderswijk, Scheveningen, Zuidwest… En zorg ervoor dat het geel groen bloed door die aderen gaat stromen. Ik weet zeker dat het gaat lukken.'

Theo Fortuin (reactie op de site van Omroep West): 'Als onze nieuwe burgemeester Den Haag echt wil leren kennen dan moet hij naar alle stadsdelen gaan en daar met een vertegenwoordiger van een stadsdeel en een aantal bewoners een gesprek aangaan. En een keer naar een wedstrijd van ADO Den Haag natuurlijk.'

Ferd Grapperhaus (minister van Justitie en Veiligheid): 'Dag Jan. Het wordt wel tijd dat je komt (Grapperhaus werpt een blik op zijn horloge). We werken al een tijd heel goed samen. Ik heb daarom een hele goede referentiebrief geschreven en dat heeft vast geholpen (een glimlachje). Nee hoor… (hij schakelt over op een plat Haags accent) Als voormalig Hagenees weet ik zeker dat we nog eens een vissie gaan pakken. Gozâh.'

Johan Remkes (vertrekkend waarnemend burgemeester Den Haag): 'Ik heb Jan van Zanen in een gesprek wat adviezen gegeven, maar die adviezen zijn niet openbaar. Ze zijn ook niet te krijgen door een beroep te doen op de Wob (Wet Openbaarheid van Bestuur), want ze staan niet op papier.'

Nanda Avé (reactie op de site van Omroep West): 'Jan van Zanen zou eens naar de Oude Haagweg in Loosduinen moeten gaan. Hier staan 55+ woningen die slecht geïsoleerd zijn en tegelijkertijd liggen aan een van de drukste doorgaande wegen. Er is hier dag en nacht verkeersoverlast. De snelheid waarmee gereden wordt is levensgevaarlijk. Ik zou van Zanen graag uitnodigen om te komen slapen.'

Mark van den Berg (reactie op de site van Omroep West): 'In de sportieve stad Den Haag is de duiksport goed vertegenwoordigd. Onze vereniging is een mooie afspiegeling van de Haagse samenleving, waarbij de liefde voor de duiksport ons samenbrengt. Van harte welkom om kennis te maken bij Onderwatersportvereniging Amphibius.'

Henk Kool, (Economic Board The Hague): 'Jan van Zanen zou zich wat meer zou moeten mengen in de Haagse economie. Pauline Krikke deed op dat gebied vrijwel niets en haar voorganger Jozias van Aartsen richtte zich vooral op internationale instellingen zoals Eurpol en Eurojust. Maar de grote multinationals hebben ook aandacht nodig. Dan bedoel ik Shell, Siemens, Nationale Nederlanden of Aegon. Dat soort reuzen zijn belangrijk voor de stad. Ik roep Van Zanen op om op bezoek te gaan bij deze bedrijven en de CEO’s te leren kennen zodat je elkaar kunt bellen als dat nodig is.'

Marie-Anne van der Toorn (bewoner Duindorp): 'Wij zijn zo’n leuke wijk! Van Zanen moet echt snel hier op bezoek komen. Dan kan hij met eigen ogen zien dat dit nog een gezellig deel van Den Haag is. Een wijk waar mensen wonen van allerlei rangen en standen. Een mengelmoes. Maar wel met sociale cohesie, met dat dorpse gevoel, waar mensen nog naar elkaar omkijken.'

Sophia (reactie op de site van Omroep West): 'Maak eens een rondje door het Hofkwartier op de dagen dat het huisvuil op straat staat. Ook langs de bakken op onder andere het Voorhout, Denneweg etc. In het Hofkwartier puilen de vuilnisbakken uit met alle gevolgen van dien. Het ziet er niet echt Koninklijk uit. Ook dit is Den Haag.'

Heleen Weening (directeur Duurzaam Den Haag): 'Ik hoop dat Van Zanen net als wij en heel veel andere mensen in de stad medestander wordt van duurzaamheid als het nieuwe normaal. En dat hij zijn plek gebruikt om verkokering te doorbreken. Dat hij bijvoorbeeld ook duurzaamheid verbindt met welzijn en armoedebestrijding. Tot slot hoop ik dat hij gelooft in burgerkracht, nee Haagse krach! Dat hij ziet wat mensen allemaal zelf kunnen. Geloven in mensen!'

Ingrid van Engelshoven (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen): 'Beste Jan, van harte welkom in de mooiste stad achter de duinen en wat fijn voor mij dat ik jou onderdaan mag worden. Ik hoop je veel te zien.'

Jeroen Dijsselbloem (voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in zijn rapport over de vonkenregen op Scheveningen): 'Hoewel het een illusie is te streven naar uitsluiting van elk risico, moeten organisatoren wel de risico’s goed in kaart hebben en deze zo veel mogelijk beperken. Het is vervolgens aan de burgemeester om een weloverwogen besluit te nemen of de aanwezigheid van bepaalde risico’s opweegt tegen de andere belangen die met het plaatsvinden van evenementen gemoeid zijn.'

Rob Jetten (D66-fractievoorzitter in de Tweede Kamer): 'Beste Jan. ik ben dan geen inwoner van Den Haag, maar als Kamerlid ben ik hier wel vaak te vinden. Ik ben blij dat je burgemeester wordt en ik wens je veel succes in deze prachtige stad.'

Jacqueline Alders (reactie op de site van Omroep West): 'Ik nodig Jan van Zanen uit om kennis te maken met de Hagenaars die er niet meer zijn. Ze zijn te vinden op onze mooie begraafplaatsen. Dat zijn plekken van herinnering, cultuur en natuur. Ik leid hem daar graag naar toe en rond.'

Ben Lachhab (Resto van Harte): 'Wij hebben de afgelopen weken maaltijden gekookt voor kwetsbare ouderen die vanwege het coronavirus niet de deur uit durfden. Vrijdag wordt de 100.000ste maaltijd gekookt. Maandag wordt die tijdens een feestelijke bijeenkomst in het World Forum geserveerd. Ik hoop dat Van Zanen daar bij kan zijn. En als ik hem dan spreek zal mijn advies zijn om de stad goed te leren kennen. Probeer ook in contact te komen met de mensen die niet zijn vertegenwoordigd in de bekende netwerken. En kijk vooral goed naar Escamp. Daar gebeurt de laatste tijd zo veel. Dat zou echt een voorbeeld kunnen zijn voor Den Haag. Moerwijk, het armste deel, ontwikkelt zich echt op een positieve manier. Dat wordt een van de mooiste wijken van Nederland.'