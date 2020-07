Strandtenthouder over aanpak overlast Scheveningen: 'Mooi voornemen'

Strandtenthouder André Triep is voorzichtig positief over de extra handhavers en agenten die worden ingezet om overlastgevers op Scheveningen aan te pakken. 'Het is een goed begin, een mooi voornemen en we gaan zien hoe het in de praktijk uitwerkt,' zegt Triep, tevens voorzitter van de Vereniging van Strandexploitanten Scheveningen.

Scheveningen kampt al geruime tijd met veel overlast, zoals straatraces, drugsgebruik en intimidaties. Bewoners en ondernemers trokken meerdere keren aan de bel. 'Ik ben blij dat er nu concreet wat op papier is gezet', zegt André Triep. 'Nu maar hopen dat de ambtelijke molen snel gaat draaien.' De gemeente Den Haag heeft aangekondigd dat de politie twee extra wijkagenten inzet en dat 19 agenten van de strandpolitie zich gaan richten op de boulevard en de haven.

Er komt een speciaal politieteam gericht op de aanpak van straatraces en er komt meer politie te paard. Een gemeentewoordvoerder laat in een toelichting namens de politie weten dat er geen uitspraken worden gedaan over 'de operationele inzet, dus de herschikking van teams of extra agenten erbij'. Onduidelijk blijft dus hoeveel agenten extra er precies naar Scheveningen worden gestuurd en waar die vandaan komen.

'Showing the force'

De gemeente maakt 18 boa’s vrij die worden ingezet in de badplaats, naast het bestaande handhavingsteam Scheveningen. 'Dat gaat ten koste van het toezicht op andere plekken in de stad,' geeft wethouder Boudewijn Revis toe. 'Maar dat kan wel, want er is een flexibel handhavingsteam beschikbaar. We zullen even flink 'showing the force' moeten doen om deze irritante mannen Scheveningen uit te bonjouren,’ zegt Revis stellig.

De Haagse wethouder laat zich niet uit over het moment waarop de extra agenten en handhavers daadwerkelijk aan de slag gaan. Triep zou het liefst zo snel mogelijk actie zien: 'Het eerstvolgende weekend en zodra de temperatuur omhoog schiet, dan moet je klaarstaan. Flexibel zijn, geldt voor strandtenten maar ook voor de politie. Opschalen als het mooi weer is.'

