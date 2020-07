Automobilist aangehouden na inrijden op verkeersregelaar

Een 18-jarige automobilist is dinsdagochtend op de Nieuwe Parklaan in Den Haag op een verkeersregelaar ingereden. De man negeerde volgens de politie bewust een stopteken van de verkeersregelaar. Hij bleef langzaam doorrijden, net zolang totdat zijn auto met de motorkap tegen de verkeersregelaar aanstond. Die voelde zich daardoor genoodzaakt opzij te springen.

De bestuurder riep door zijn raam dat hij haast had, aldus de politie. 'Vervolgens gaf de man gas en reed door richting de tegemoetkomende auto's op de enige rijbaan, waardoor er een gevaarlijke situatie voor het tegemoetkomend verkeer ontstond.' De politie heeft met getuigen van het incident gesproken die een foto en filmpje van de betrokken auto hebben gemaakt.

Korte tijd later werd de man op basis van het signalement, een foto en het kenteken de doorrijder bij een tankstation aan de Ypenburgse Stationsweg aangehouden. In de auto van de verdachte vonden agenten een honkbalknuppel op de achterbank. Deze lag binnen handbereik en is in beslag genomen.

Poging tot doodslag

De verkeersregelaar is volgens de politie met de schrik vrij gekomen. Hij heeft aangifte gedaan van poging doodslag, dan wel zware mishandeling. De 18-jarige automobilist wordt verdacht van 'doorrijding' en verboden wapenbezit. Hij wordt komende donderdag voorgeleid voor de rechter-commissaris.

De verkeersregelaar stond op de Nieuwe Parklaan, omdat daar een deel van de rijbaan was afgesloten. Het verkeer uit beide richtingen werd omgeleid over het weggedeelte aan de kant van het Westbroekpark, via de rijbaan in de richting van de Plesmanweg. Het verkeer werd steeds 'om en om' van een kant stil gezet door twee verkeersregelaars.