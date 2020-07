Bedreiger premier Rutte veroordeeld tot tbs

Een inwoner van De Lier die premier Mark Rutte heeft bedreigd, is door de Haagse rechtbank veroordeeld tot een behandeling in een tbs-kliniek. De man lijdt aan achtervolgings- en grootheidswanen. Hij werd op 4 december aangehouden na een wilde achtervolging door Alblasserdam en Ridderkerk.

De man reed in een auto die hij van zijn oom in Honselersdijk had gestolen. De politie moest vijf keer schieten voordat Johannes den O. (45) in de auto kon worden gestopt. Hij klapte op een lantaarnpaal, nadat een kogel de autoband had geraakt. Toen de politie hem aanhield, begon hij te raaskallen. 'Rutte gaat eraan, jullie weten het nog niet, maar het gaat gebeuren', zou hij gezegd hebben. 'Ik ben twee jaar door hem geterroriseerd.'

De verdachte moet de tbs-behandeling ook ondergaan vanwege mishandeling van zijn ouders in september vorig jaar. Bij de rechtbank vertelde Den O. twee weken geleden dat hij Warren Buffett gaat opvolgen. Buffet is een bejaarde miljardair uit de Verenigde Staten, die zijn vermogen heeft vergaard met beleggingen en investeringen. Volgens de man uit De Lier zitten Interpol en de Nationale Politie achter hem aan, om te voorkomen dat hij de baan van de miljardair overneemt.

Volledig ontoerekeningsvatbaar

Zijn zwager zou daarbij ook een rol hebben gespeeld. Die zou heel goede contacten hebben bij het Ministerie van Defensie en indirect ook met Mark Rutte. Uit deze verklaringen blijkt volgens de rechtbank dat de verdachte lijdt aan achtervolgings- en grootheidswanen.

Volgens de rechtbank is de man volledig ontoerekeningsvatbaar en daarom wordt hem geen celstraf opgelegd. Een tbs-behandeling is wel nodig. 'Het zou onverantwoord zijn u onbehandeld terug te laten keren in de samenleving', zei de rechter woensdag bij de uitspraak tegen de verdachte. Tegen Den O. werd twee weken geleden al tbs geëist.

