Nieuwe donorwet moet vooral duidelijkheid geven voor nabestaanden

Tot vandaag waren mensen geregistreerd als donor. Van alle mensen die niet geregistreerd zijn, weet je niet wat ze willen en van hen zijn de organen dus sowieso niet bruikbaar. Bij de nieuwe wet is dat anders.

Alle mensen die niet in het donorregister staan krijgen een brief met de vraag: wil je donor zijn? Vervolgens heb je vier keuzes:

1. Ja, ik wil donor worden

Je vult dan in welke organen en welk weefsel je wilt doneren.

2. Nee, ik wil geen donor worden

Je wilt geen donor worden.

3. Mijn partner of familie beslist na mijn overlijden.

Na je dood beslist je partner of je familie of je organen worden afgestaan.

4. Ik wijs één persoon aan die beslist na mijn overlijden

Je kiest iemand uit je omgeving die na je dood beslist of je organen worden gedoneerd.

Wie voor 1 april geen keuze heeft gemaakt krijgt nog twee brieven ter herinnering. Wie vervolgens geen keuze maakt komt in het donorregister met 'geen bezwaar'.

Duidelijkheid

Volgens één van de transplantatiecoördinatoren van de Landelijke Transplantatie Stichting, Hanneke Hagenaars, moet de nieuwe wet meer duidelijkheid bieden. 'Als je nu iemand in het ziekenhuis hebt, die komt te overlijden, kan je met het donorcodicil dat iemand heeft, makkelijker het gesprek aangaan over donatie.

Hoop op meer donoren

Overigens is het nog maar helemaal de vraag of de nieuwe donorwet meer donoren op gaat leveren. Hagenaars: 'Dat weten we pas over een jaar. Dan hebben we alle antwoorden terug van de Nederlanders boven de achttien die we aangeschreven hebben. In juli 2021 hopen we daar antwoord op te hebben.'

LEES OOK: